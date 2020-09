Griglia di partenza MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: risultati e classifica qualifiche

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole-position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. Le Yamaha partivano con i favori del pronostico, in particolar modo con Fabio Quartararo, Franco Morbidelli (vincitore settimana scorsa) e Maverick Vinales, ma anche Francesco Bagnaia ha detto la sua con la Ducati. Valentino Rossi ha dovuto lottare per ottenere il miglior risultato possibile, Andrea Dovizioso ha stretto i denti in sella alla Ducati. Di seguito la griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2020 e il risultato delle qualifiche della settima tappa del Mondiale MotoGP.

GRIGLIA DI PARTENZA GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020:

13. Iker Lecuona (KTM)

14. Johann Zarco (Ducati)

15. Miguel Oliveira (KTM)

16. Aleix Espargarò (Aprilia)

17. Alex Marquez (Honda)

18. Alex Rins (Suzuki)

19. Bradley Smith (Aprilia)

20. Tito Rabat (Ducati)

RISULTATI QUALIFICHE GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2020: CLASSIFICA TEMPI

Foto: Lapresse