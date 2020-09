Giro Rosa 2020, sesta tappa: tris di Marianne Vos a Nola. L’olandese sempre più maglia ciclamino

Volata doveva essere e volata è stata. Marianne Vos ha fatto centro per la terza al Giro Rosa 2020, confermandosi sempre più maglia ciclamino. La sesta frazione da Torre del Greco a Nola ( 97,5 km) è stata molto combattuta con il gruppo che ha rintuzzato tempestivamente tutti gli attacchi sin dal primo chilometro.

La prima a tentare di evadere dal plotone è stata Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT Pro Cycling) dopo soli 5 km di corsa, la sua fuga è durata solo una decina di chilometri, con un vantaggio massimo di 50”. La CCC, squadra della campionessa olandese, ha quindi tenuto in mano la corsa per evitare possibili pericolose fughe, dettando il ritmo per gran parte della gara.

Loading...

Loading...

Nadine Gill (Bizkaia-Durango) ha piazzato un buon attacco ai 25km da traguardo, inseguita da Pauliena Rooijakkers (CCC-Liv) ma anche in questo caso il tentativo di fuga è stato riassorbito dal gruppo nel giro di pochi minuti. L’ultima a provarci, a circa 10 km dall’arrivo, è stata Maria Novolodskay (UCI Cogeas). Il plotone, però, ha alzato nuovamente il ritmo riprendendo la fuggitiva a poco meno di 2 km dal traguardo, anche grazie a un errore commesso in curva dalla russa.

In volata, tanto per cambiare, Marianne Vos ha regolato tutte le avversarie portando a casa la terza vittoria in questa edizione del Giro Rosa 2020 e la sesta in carriera. In seconda piazza Mary Barne (UCI Women’s WorldTeam Canyon) seguita da Lotte Kopecky ( Lotto – Soudal Ladies). La campionessa olandese allunga nella classifica della maglia ciclamino mentre rimane in maglia rosa Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) arrivata al traguardo con il gruppo di testa.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Valerio Origo