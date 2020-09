Giro d’Italia 2020: sarà al via Miguel Angel Lopez, ultima gara in Astana da gregario di Fuglsang

Un gregario di lusso in casa Astana al prossimo Giro d’Italia 2020 per il capitano Jakob Fuglsang. Ad accompagnare sulle montagne del Bel Paese il danese, vincitore dell’ultimo Lombardia e tra i favoriti per la Corsa Rosa, ci sarà Miguel Angel Lopez. Il colombiano, reduce dalla sesta piazza in classifica generale al Tour de France 2020, disputerà il secondo Grande Giro consecutivo.

L’altra notizia sul vincitore della tappa con arrivo di Meribel alla Grande Boucle è quella che non proseguirà nel 2021 il rapporto con la compagine kazaka. Ad annunciare tutto è Vinokurov a prosports.kz: “Il budget della squadra non ci permette di continuare a contare sul ciclista colombiano. L’ultima gara di López con la Astana sarà il Giro d’Italia. Là aiuterà Jakob Fuglsang“.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse