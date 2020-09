Freccia Vallone 2020: tutti gli italiani in gara. Presenti sette azzurri, c’è Andrea Bagioli

Abbandonata la rassegna iridata di Imola 2020, è tempo di concentrarsi sulle classiche del nord, che andranno in scena in concomitanza con il Giro d’Italia. Si partirà domani, mercoledì 30 settembre, con la Freccia Vallone. Saranno 202 i chilometri da percorrere con partenza da Herve e l’arrivo piazzato sul celebre Mur de Huy. Saranno in totale dieci i muri da affrontare lungo tutto il percorso; anche se la parte più interessante della corsa sarà sul finale, con tratti vicini al 20% in prossimità del traguardo.

Non sarà presente il neo campione del mondo Julian Alaphilippe, che quindi non difenderà il suo primato ottenuto nelle ultime due edizioni. In compenso ci sarà il vincitore dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar, ma anche la medaglia di bronzo di Imola 2020 Marc Hirschi. Si aggiungono Michal Kwiatkowski, quarto nell’ultima rassegna iridata, e due esperti delle Classiche come Michael Valgren e Dylan Teuns.

Loading...

Loading...

Saranno soltanto sette gli italiani al via, visto che alcuni azzurri sono già in corsa al BinckBank Tour, e tutti gli altri si stanno spostando in Sicilia per la grande partenza del Giro d’Italia 2020. Quindi in Vallonia ci saranno: Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Simone Petilli (Circus-Wanty Gobert), Kristin Sbaragli (Alpecin Fenix), Alessandro De Marchi (CCC), Oscar Gatto (Bora-Hansgrohe), ed Edward Ravasi (UAE Team Emirates).

Sicuramente i nostri azzurri saranno chiamati a supportare i rispettivi capitani, anche se un ragazzo come Andrea Bagioli, vista l’attuale condizione fisica, potrebbe cercare di reggere il ritmo dei migliori; ma il finale è veramente ostico. Alessandro De Marchi potrebbe tentare la fuga del giorno, come del resto i più resistenti Oscar Gatto ed Edward Ravasi. Ma questa Freccia Vallone servirà a tutti quanti come preambolo in vista dei prossimi appuntamenti in Belgio.

