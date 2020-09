Finale Supercoppa Italiana volley 2020: Civitanova-Perugia. Data, programma, orario, tv

Venerdì 25 settembre si giocherà la finale di Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile tra Civitanova e Perugia. Una sfida tra due delle migliori squadre della pallavolo nostrana. La Lube ha conquistato l’ultimo atto della manifestazione grazie al successo al golden set su Trento. I Block Devils invece hanno mostrato una certa superiorità rispetto a Modena.

Civitanova andrà a caccia della quinta Supercoppa Italiana e per raggiungere il traguardo si affiderà agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, diretti da Luciano De Cecco in regia e all’opposto Kamil Rychlicki. Perugia, come sempre, punterà sul fuoriclasse Wilfredo Leon, sul nuovo palleggiatore Dragan Travica, sul martello Oleg Plotnytskiy con la speranza di recuperare Aleksandar Atanasijevic.

Finale della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile tra Civitanova e Perugia sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE.

CIVITANOVA-PERUGIA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: PROGRAMMA

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

21.00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

Diretta tv su RaiSport dalle ore 21.00, diretta tv su Rai 2 dalle ore 21.20.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

