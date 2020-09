F1, Lewis Hamilton-Mercedes: c’è aria di rinnovo fino al 2023 per il britannico

Se qualcuno “sperava” che Lewis Hamilton potesse arrivare al termine del 2021 e poi lasciare il mondo delle corse, probabilmente si sbagliava. Il sei volte iridato, con il settimo titolo a tiro in F1, non sembrerebbe infatti propenso a ritirarsi prima del 2022, anno nel quale ci sarà un cambio tecnico sostanziale delle monoposto nel Circus.

Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’ l’accordo tra Lewis e la Mercedes è totale e l’annuncio sarà dato nei prossimi giorni prima del fine settimana del Nürburgring, in Germania. Secondo il quotidiano inglese, l’asso nativo di Stevenage potrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2023 e arrivare a guadagnare una cifra di 44 milioni a stagione, senza tener conto di altre sponsorizzazioni a lui legate. A questo punto si attendono i crismi dell’ufficialità, ma dall’Inghilterra sembrano essere piuttosto sicuri.

Qualora vi fossero delle conferme, la Stella a tre punte opterebbe per la via della continuità, avendo piena fiducia in Lewis e nelle sue capacità anche in una prospettiva così avanti nel tempo, considerando che parliamo di un classe ’85. Evidentemente, potrebbero essere arrivate da Hamilton delle rassicurazioni importanti e quindi si è ben lontani dal far calare il sipario sul rapporto tra il pilota britannico e la scuderia di Brackley.

Foto: LaPresse