F1 in tv, GP Russia 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Nel prossimo weekend (25-27 settembre) la F1 fa rotta versa la Russia, a Sochi, per la disputa del decimo round di questa stagione così particolare, influenzata dalla pandemia Covid-19. Un campionato nel quale Lewis Hamilton e la Mercedes sono dominatori incontrastati e sono i favoriti principali per vincere anche questa tappa. In particolare, il britannico ha concrete possibilità per eguagliare il record di successi nelle singole gare del tedesco Michael Schumacher (91). Lewis, infatti, è a quota 90 dopo il trionfo al Mugello e ha tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo, rafforzando chiaramente anche la propria leadership di questo Mondiale 2020.

La Ferrari, da questo punto di vista, dovrà correre in difesa. La scuderia di Maranello introdurrà dei piccoli aggiornamenti sulla SF1000, ma non tali da risolvere problematiche insite nel progetto di questa vettura, di base, sbagliata. Ne sono consapevoli il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel e per loro si prospetta quindi un fine-settimana molto complicato. Una situazione che desta sensazione, se si pensa che appena 12 mesi fa Charles realizzava la pole-position a Sochi. Sembra davvero trascorso un secolo…

IL PROGRAMMA DEL GP RUSSIA F1 2020

Venerdì 25 settembre

ore 8.35-9.20, F2, Prove libere, diretta

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.00-13.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.15-10.15, F2, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 27 settembre

ore 9.55-10.40, F2, Gara 2, diretta

ore 13.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP RUSSIA F1 2020

La copertura televisiva del GP di Russia di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sochi.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Toscana di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 18.30) e della corsa russa (ore 18.20). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP di Russia di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sochi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 18.30, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 27 settembre

ore 18.20, F1, Gara, diretta

