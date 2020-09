F1, GP Russia 2020: si parte con le prove libere, le Mercedes gettano le basi per la “settima” a Sochi?

La Mercedes è pronta a suonare la “settima” sinfonia a Sochi? Fa davvero impressione dirlo in questo modo, ma la sostanza non cambia. Sei edizioni del Gran Premio di Russia di F1, altrettanti successi della scuderia di Brackley. Sul tracciato posizionato sulle sponde del Mar Nero, le Frecce nere non hanno mai lasciato scampo agli avversari, lasciando solamente due pole position (entrambe appannaggio della Ferrari) in un circuito sul quale le monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano davvero imbattibili.

Vedremo se anche in questo 2020 il trend non sarà invertito. Per quanto visto in questa prima metà di campionato sembra davvero che le W11 saranno nuovamente pronte a dettare legge, ma le prove libere di oggi ci chiariranno meglio la situazione, togliendo ogni dubbio. Si inizierà alle ore 10.00 con la prima sessione, mentre la FP2 scatterà alle ore 14.00. Gli orari, ovviamente, sono italiani, dato che l’ora di differenza con la Russia farà anticipare tutto rispetto al solito.

Loading...

Loading...





Se le Mercedes sono le ovvie favorite (tenendo conto del fatto che anche Valtteri Bottas si è spesso trovato bene sul tracciato russo ricavato nel villaggio olimpico di Sochi 2014) sarà interessante capire quali saranno i rivali nel corso di questo fine settimana. La Red Bull è a caccia di conferme dopo qualche alto e basso di troppo in questo ultimo scorcio di annata (soprattutto a livello di affidabilità), ma alle sue spalle la bagarre, come si sta vedendo, è sempre più ampia, con McLaren, Renault e Racing Point che sgomitano per avere un posto al sole.

E la Ferrari? Spesso la scuderia con il Cavallino Rampante ha fatto bene sulle sponde del Mar Nero, come un anno fa, per esempio. L’avvio di gara fu eccezionale con Sebastian Vettel e Charles Leclerc in fuga, prima che strategie non rispettate, e rottura del motore del tedesco, rovinassero i piani, permettendo l’ennesima doppietta Mercedes. Su un pista dove si richiedono motore, trazione, e conduzione di curva, la SF1000 sembra davvero in alto mare. Il timore che si manifesti un’altra gara nella quale le Rosse dovranno lottare con Alfa Romeo, Haas e Williams è quanto mai attuale. La speranza che possa arrivare un guizzo per la scuderia di Maranello è sempre dietro l’angolo, ma la realtà fa sperare ben poco.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse