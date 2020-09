F1, Fernando Alonso fa visita alla Renault in vista del suo ritorno nel 2021

Fernando Alonso, il ritorno. Potrebbe ricordare vagamente il titolo di un film, ma non è questo il caso. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) ritornerà nel Circus l’anno prossimo, dopo il suo “arrivederci” del 2018, quando chiuse una storia poco fortunata con la McLaren. Nando, dopo aver conquistato vittorie nel Motosport, come la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e nel 2019 e la 24 Ore di Daytona l’anno scorso, ha voluto riprendere il filo del discorso interrotto.

E dunque nuovamente a Enstone, in Inghilterra, dove l’asturiano ha costruito i suoi più grandi successi nel Circus, ricordando i titoli iridati delle date menzionate e soprattutto i grandi duelli contro la Ferrari del tedesco Michael Schumacher. Nando ha fatto visita alla sede del team Renault dopo che la sua prima volta era stata nel lontano 2002, quando ancora sognava di diventare qualcuno nel mondo delle corse. L’obiettivo è stato centrato.

Loading...

Loading...

Una emoción increíble volver a la fabrica. Llegué a Renault en el 2002, con 21 años, conozco cada rincón de este sitio, cada pasillo, cada puerta… Ha sido un día muy especial. Empezamos 💪. @renaultf1team pic.twitter.com/B618EBXC21 — Fernando Alonso (@alo_oficial) September 21, 2020

A dare notizia del “bentornato” è stata la stessa scuderia, che dal 2021 si chiamerà Alpine, con un tweet: “Vestito e calzato, torna a Enstone per incontrare il nostro team di ingegneri. Bentornato Fernando Alonso, iniziamo la preparazione per il 2021, vero?”. Alonso ha voluto rispondere a questo messaggio: “Un’emozione incredibile tornare in fabbrica. Sono arrivato alla Renault nel 2002, quando avevo 21 anni, conosco ogni angolo di questo posto, ogni corridoio, ogni porta …È stato un giorno molto speciale. Iniziamo”.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse