F1, come rivedere la gara: orari differite e repliche TV8 e Sky, programma GP Russia 2020

Oggi, domenica 27 settembre, si è corsa la gara del GP di Russia, decimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi si è deciso il decimo vincitore dell’anno. Non anticipiamo il risultato per chi ancora non lo conoscesse, soprattutto nel caso in cui si abbia l’intenzione di vedere il GP in replica o differita.

Il decimo GP stagionale della F1, il GP di Russia, sarà trasmesso in replica in tv in abbonamento su Sky Sport F1 (207), mentre la replica in streaming in abbonamento sarà affidata a SkyGo e NowTV, alle ore 16.30, 20.00, 22.30, 01.00. Differita su TV8 alle ore 18.20.

REPLICHE E DIFFERITE GP RUSSIA F1 2020

Domenica 27 settembre

13.10 F1, gara

REPLICHE

F1

In tv in abbonamento su Sky Sport F1 alle ore 16.30, 20.00, 22.30, 01.00

In streaming in abbonamento su SkyGo e NowTV

DIFFERITE

F1

In tv in chiaro su TV8 alle ore 18.20

Foto: LaPresse