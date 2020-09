DIRETTA Parma-Napoli 0-2, Serie A LIVE: Insigne e Mertens firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

14.35 Ecco le Pagelle:

PARMA (4-3-1-2): Sepe 4.5; Darmian 6, Bruno Alves 5, Iacoponi 5, Pezzella 6; Hernani 5, Brugman 5 (69′ Dezi 6), Grassi 6 (92’ Siligardi s.v.); Kucka 5.5; Cornelius 6, Inglese 5 (69′ Karamoh 6). All. Liverani 5.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 6; Fabian Ruiz 6 (84’ Elmas s.v.), Demme 5 (62′ Osimhen 6), Zielinski 5.5 (90’ Lobotka s.v.); Lozano 6.5 (84’ Politano s.v.), Mertens 7.5 (90’ Petagna s.v.), Insigne 7. All. Gattuso 7.

14.31 Il Napoli vince una partita complicata tatticamente con le reti dei soliti Mertens e Insigne, si nota un buon debutto di Osimhen, mentre il Parma dovrà agire necessariamente sul mercato se vuole salvarsi.

96′ Finisce la partita, Parma-Napoli 0-2.

94′ Fuori Grassi e dentro Siligardi nel Parma.

92′ Fuori Mertens e Zielinski per Elmas e Petagna nel Napoli.

90′ Ci saranno sei minuti di recupero!

88′ Politano a giro impegna Sepe in due tempi.

86′ Tiro di Mertens a giro che finisce a lato dalla porta difesa da Sepe.

84′ Escono Fabian Ruiz e Lozano e dentro Elmas e Politano per il Napoli.

82′ Colpo di testa di Cornelius che arriva debole sulle mani di Ospina.

80′ Tiro di Osimhen che si spegne a lato, buon tentativo dell’attaccante del Napoli.

78′ Gooooooooooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Sepe respinge un tiro di Lozano che arriva su i piedi di Insigne che firma il raddoppio, Parma-Napoli 0-2.

76′ Liverani appare agitato in panchina, ma non ci sono molte scelte a disposizione nel suo arco.

74′ Cooling Break, momento di pausa per i giocatori.

72′ Dentro Karamoh e Dezi per Inglese e Brugman per il Parma.

70′ Palo di Insigne con un tiro da fuori area!

68′ Possesso palla per il Napoli, Parma che non riesce a rispondere al gol di Mertens.

66′ Pressa il Napoli che cerca di arrivare al raddoppio, Osimhen comincia a fare scatti in profondità.

64′ Goooooooooooooooooooooooooool, Mertensssssssssssssss, il belga sblocca la partita con un tiro di punta sul secondo palo dentro l’area di rigore, Parma-Napoli 0-1.

62′ Fuori Demme e dentro Osimhen per il Napoli.

60′ Punizione di Insigne che viene parata perfettamente da Sepe.

58′ Pronti cambi per il Napoli, tra poso sostituzioni.

56′ Cartellino giallo per Bruno Alves per fallo su Lozano.

54′ Liverani chiama Kucka ad un ritorno difensivo più veloce rispetto al suo passo.

52′ Insigne prova il cambio di fronte da sinistra a destra ma Pezzella fa una buona diagonale difensiva.

50′ Zielinski prova a lanciare Lozano che non si muove in profondità perdendo l’opportunità.

48′ Scontro per Ospina che resta a terra, non è nulla di grave.

46′ Inizia la ripresa!

13.22 Partita bloccata tatticamente e ancora per il forte caldo che non permette ai giocatori di esprimersi al massimo, serve una giocata del singolo per vincere la partita da parte di una delle due squadre.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Parma-Napoli 0-0.

43′ Koulibaly esce dal pressing ed arriva fino a Sepe per dare un segnale alla squadra.

41′ Possesso sterile per il Napoli, 61% di possesso palla per gli ospiti.

39′ 0 tiri in porta ancora per il Napoli.

37′ Prova con le verticalizzazioni veloci il Napoli a scardinare la difesa del Parma.

35′ Gattuso rimprovera Lozano di non rientrare con velocità in difesa.

33′ Proteste del pubblico per un fallo di Demme a centrocampo.

31′ Napoli che chiede un rigore per un tocco di braccio di Bruno Alves, ma per l’arbitro non c’è nulla.

29′ Punizione di Demme che non trova un compagno in zona offensiva.

27′ Gattuso incita dalla panchina i suoi a dare di più.

25′ Mertens prova il lancio per Lozano, ma il tentativo è completamente sbagliato.

23′ Partita molto brutta fino a questo momento, nessun tiro di rilievo fino a questo momento.

21′ Parma molto ordinato nella sua fase difensiva con raddoppi di marcatura fino a questo momento impeccabili.

19′ Ancora il Napoli prova a portare più giocatori possibili in area di rigore.

17′ Tiro di Demme che viene respinto con il corpo.

15′ Il Napoli prova ad alzare il baricentro, esterni bassi che salgono sulla linea di centrocampo.

13′ Mertens tenta l’aggancio in area di rigore ma non riesce a stoppare il pallone.

11′ Insigne prova il tiro, ribattuto da Darmian con il corpo.

9′ Ricercato molto Lozano sulla destra ma il messicano non riesce ancora ad entrare in area di rigore.

7′ Partita ancora molto bloccata tatticamente,

5′ Napoli che prova ad entrare dalle corsie esterne.

3′ Parma che prova il possesso palla.

1′ Inizia la partita!

12.24 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte!

12.21 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

12.18 Nel Parma assenza pesante, quella di Gervinho. Out (dai convocati) anche Kurtic per squalifica. Kucka c’è e gioca alle spalle di Cornelius e Inglese.

12.15 Lorenzo Insigne è solo il 5° giocatore a collezionare almeno 350 presenze nella storia del Napoli in tutte le competizioni, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511), Antonio Juliano (505) e Moreno Ferrario (396).

12.12 Il Parma ha ottenuto il successo in entrambe le sfide contro il Napoli lo scorso anno: non hanno mai vinto tre gare di fila contro i partenopei in Serie A.

12.09 Il Parma ha segnato in 17 delle 18 gare in casa contro il Napoli in Serie A, rimanendo a secco di gol solo nel febbraio 2019 (0-4).

12.06 Parma e Napoli si sono affrontate una sola volta alla prima giornata di campionato: vittoria per 3-0 dei Crociati nel 1996/97.

12.03 Il Parma ha vinto solo una delle ultime 18 partite d’esordio stagionale in Serie A, 2-0 contro il Brescia nel 2010 (13N, 4P).

12.00 Tra le squadre che hanno disputato almeno otto campionati di Serie A, il Parma è quella che in percentuale ha pareggiato di più all’esordio stagionale: 58% (15/26).

11.57 Il Napoli ha iniziato il campionato in trasferta in tutte le precedenti sei stagioni di Serie A: i partenopei sono reduci da tre successi consecutivi nell’esordio stagionale, realizzando sempre almeno due gol.

11.51 Il Napoli ha perso le ultime due trasferte di campionato (inclusa una proprio contro il Parma lo scorso luglio), non infila tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A da aprile 2016.

11.48 Il nuovo allenatore del Parma Fabio Liverani ha perso entrambe le gare d’esordio stagionali in Serie A (con il Genoa nel 2013 e con il Lecce nel 2019) – dall’altra parte Gennaro Gattuso ha ottenuto un solo punto in tre sfide all’esordio in una stagione nella massima serie, perdendo proprio contro il Parma la prima alla guida del Napoli.

11.45 Cornelius ha segnato 12 gol nello scorso campionato, l’ultimo giocatore del Parma a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Sebastian Giovinco nel 2011/12 (15).

11.42 Lorenzo Insigne ha segnato tre reti e fornito tre assist negli ultimi tre esordi stagionali di Serie A, dopo che non aveva preso parte ad alcun gol nei precedenti sei – la prossima sarà la sua 350ª presenza con il Napoli in tutte le competizioni.

11.39 Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Inglese. All. Liverani

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

11.36 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Parma-Napoli

Orario, probabili formazioni e come vedere Parma-Napoli

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Parma-Napoli match della Serie A Tim 2020-21, ducali in emergenza affrontano il nuovo Napoli di Gattuso.

Gervinho fuori per affaticamento muscolare e anche per le voci di mercato, al fianco di Inglese c’è Karamoh favorito su Cornelius. Il trequartista dovrebbe essere Kucka mentre la regia sarà affidata a Brugman, con Grassi ed Hernani ai suoi lati. Problemi in difesa: out Gazzola e Gagliolo, sugli esterni giocheranno Darmian (che dovrebbe andare all’Inter settimana prossima) e Giuseppe Pezzella, con Bruno Alves e Iacoponi centrali. In porta Sepe.

Gattuso dovrebbe lanciare dal primo minuto Osimhen nel tridente con Mertens (in ballottaggio con Politano che però potrebbe anche partire al posto di Osimhen) e Insigne. Nessuna novità rispetto alla scorsa stagione tra difesa e centrocampo: davanti a Ospina classica linea a 4 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (che potrebbe restare) e Hysaj, visto che Mario Rui non è al meglio. A centrocampo spazio per Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Parma-Napoli, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

