DIRETTA Parma-Napoli, Serie A LIVE: prima giornata in tempo reale

Orario, probabili formazioni e come vedere Parma-Napoli

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Parma-Napoli match della Serie A Tim 2020-21, ducali in emergenza affrontano il nuovo Napoli di Gattuso.

Gervinho fuori per affaticamento muscolare e anche per le voci di mercato, al fianco di Inglese c’è Karamoh favorito su Cornelius. Il trequartista dovrebbe essere Kucka mentre la regia sarà affidata a Brugman, con Grassi ed Hernani ai suoi lati. Problemi in difesa: out Gazzola e Gagliolo, sugli esterni giocheranno Darmian (che dovrebbe andare all’Inter settimana prossima) e Giuseppe Pezzella, con Bruno Alves e Iacoponi centrali. In porta Sepe.

Gattuso dovrebbe lanciare dal primo minuto Osimhen nel tridente con Mertens (in ballottaggio con Politano che però potrebbe anche partire al posto di Osimhen) e Insigne. Nessuna novità rispetto alla scorsa stagione tra difesa e centrocampo: davanti a Ospina classica linea a 4 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (che potrebbe restare) e Hysaj, visto che Mario Rui non è al meglio. A centrocampo spazio per Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Parma-Napoli, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

