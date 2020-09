DIRETTA Juventus-Sampdoria 3-0, Serie A LIVE: prima vittoria della gestione Pirlo. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.47 Ecco le pagelle:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Danilo 6, Bonucci 7, Chiellini 6 (82′ Demiral s.v.); Cuadrado 6.5 (78′ Bentancur 6), Ramsey 7, McKennie 6.5, Rabiot 6, Frabotta 6.5 (67′ De Sciglio 6); Kulusevski 7.5 (82′ Douglas Costa s.v.), Cristiano Ronaldo 8. All. Pirlo 7.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero 6; Bereszynski 4.5, Tonelli 5 (46′ Yoshida 6), Colley 5.5, Augello 5; Depaoli 5 (46′ Ramirez 6.5), Thorsby 6 (70′ Damsgaard 6), Ekdal 6, Jankto 5.5, Leris 5 (46′ Quagliarella 6); Bonazzoli 5.5 (70′ Verre 5.5). All. Ranieri 5.

22.43 Buona la prima partita della gestione Pirlo, gioco e spettacolo a tratti e il divario poteva essere molto più ampio. Sampdoria che necessita di acquisti se vuole puntare ad una salvezza tranquilla.

92′ Finisce la partita, Juventus-Sampdoria 3-0.

90′ Ci saranno due minuti di recupero.

88′ Gooooooooooooooooooooooool, Ronaldoooooooooooooooooooooooo, finalmente si sblocca il portoghese su assist di Ramsey, Juventus-Sampdoria 3-0.

86′ Quagliarella da posizione ravvicinata va vicinissimo ad accorciare il risultato.

84′ Vicinissima al tre a zero la Juventus con Mckennie che chiama al miracolo Audero che in tuffo leva la palla dalla linea.

82′ Fuori Kulusevski e Chiellini per Douglas Costa e Demiral nella Juventus.

80′ Gooooooooooooooooooooooooool, Bonucciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, corner di Kulusevski che trova Mckennie che in girata si fa respingere il tiro che arriverà sul comodo tap-in di Bonucci, Juventus-Sampdoria 2-0.

78′ Fuori Cuadrado e dentro Bentancur per la Juventus.

76′ Punizione di Ronaldo che viene respinta con i pugni da parte di Audero.

74′ Kulusevski da calcio d’angolo trova Ronaldo che però non riesce a girare di testa con precisione.

72′ Tiro di De Sciglio che finisce fuori di poco.

70′ Fuori Bonazzoli e Thorsbye dentro Damsgaard e Verre per la Sampdoria.

68′ Esce Frabotta ed entra De Sciglio per la Juventus.

66′ Quagliarella prova il tiro ma finisce debolmente a lato.

64′ Kulusevski per Ronaldo ma Colley in scivolata anticipa il portoghese.

62′ Possesso palla per la Juventus, che tenta con il fraseggio a fare gioco.

60′ Cuadrado per Ronaldo che in girata non colpisce bene con il sinistro.

58′ Giallo per Frabotta che ferma un contropiede della Sampdoria in modo falloso.

56′ Tiro a giro di Ronaldo che viene deviato fuori.

54′ Ramirez bella giocata e tenta il tiro, pallone vicino al secondo palo.

52′ Bonazzoli ci prova in girata, palla fuori dai pali.

50′ Ramsey per Frabotta che di sinistro impegna Audero.

48′ Fuori Leris, Tonelli e Depaoli per Ramirez, Quagaliarella e Yoshida nella Sampdoria.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.37 Ottimo primo tempo dei bianconeri che giocano bene e vanno al gol con Kulusevski, sfiora il raddoppio con Ronaldo per ben tre volte, Sampdoria che ha bisogno di aumentare il carico offensivo che vuole pareggiare.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Juventus-Sampdoria 1-0.

43′ Tiro di De Paoli che finisce vicino al secondo palo.

41′ Mckennie prova il tiro da fuori area, pallone fuori di poco.

39′ Danilo che agisce da terzo centrale, in fase difensiva si allarga per formare una linea a quattro.

37′ Ronaldo per Ramsey ma non arriva a trovare il tiro.

35′ Possesso palla per la Juventus, che tenta ancora con gli scambi di trovare la seconda rete.

33′ Ramsey per Ronaldo che ancora una volta va vicino alla rete ma non trova la porta.

31′ Frabotta tenta il cross ma non trova un compagno disponibile.

29′ Bonazzoli prova da fuori area, pallone fuori.

27′ Juventus che gioca una bella mezzora in campo, Sampdoria in difficoltà nella costruzione.

25′ Sampdoria che prova dagli esterni ad arrivare a creare pericoli.

23′ Questa volta Mckennie ruba palla e serve Ramsey che lascia a Ronaldo che trova la base della traversa.

21′ Possesso palla per la Juventus, Bonazzoli prova a pressare i centrali bianconeri.

19′ Juve che prova a chiudere la Sampdoria dentro la propria parte di campo.

17′ Ramsey per Cuadrado che da posizione defilata non trova la porta.

15′ Mckennie in difficoltà in questo inizio di primo tempo, ma la partita è appena iniziata.

13′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Kulusevskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, rete a giro rasoterra dello svedese che sigla una bellissima rete, Juventus-Sampdoria 1-0.

11′ Ramsey per Ronaldo che prova il tiro sul primo palo, respinge Audero!

9′ Juventus che in fase difensiva si compone in un 4-4-2.

7′ Destro di Danilo da fuori area che finisce fuori di poco alto.

5′ Ramsey ruba palla e si invola verso l’area di rigore ma viene steso da Tonelli, giallo per il difensore.

3′ La Sampdoria parte con un atteggiamento aggressivo pressando la prima costruzione della Juventus.

1′ Inizia la partita!

20.40 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.37

20.34 Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte le tre sfide contro la Sampdoria in Serie A, tra le squadre affrontate almeno quattro volte in carriera in campionato contro nessuna ha sempre trovato il gol.

20.31 Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Serie A nel corso del 2020 (21 reti in 19 partite).

20.28 Cristiano Ronaldo della Juventus non ha preso parte ad alcun gol nei due precedenti esordi stagionali di Serie A.

20.25 Paulo Dybala della Juventus ha realizzato sette gol contro la Sampdoria in Serie A, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato italiano (novembre 2012 con il Palermo) – contro nessuna squadra la Joya ha segnato di più nel torneo.

20.22

20.19 La Sampdoria ha perso gli ultimi due esordi stagionali nel massimo campionato (vs Lazio nel 2019 e vs Udinese nel 2018): i blucerchiati non iniziano tre stagioni di fila in Serie A con una sconfitta dal 2006/07.

20.16 La Juventus ha vinto le ultime quattro partite d’esordio stagionale in Serie A, la serie aperta di successi consecutivi più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. Non arriva a cinque dalla striscia tra il 2000 e il 2007 (sette in quel caso).

20.13 La Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all’esordio stagionale in Serie A (min. 4 sfide): 66% – 57 su 87 e meno sconfitte (8% – sette su 87), l’ultima nell’agosto 2015 (0-1 vs Udinese).

20.10 Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata in Serie A: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013.

20.07 La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (16 reti nel periodo).

20.04 Juventus e Sampdoria non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014: da allora nove successi bianconeri e due blucerchiati.

20.01 Grande attesa per il debutto sulla panchina della Juve di Andrea Pirlo, mentre nella Samp è stato confermato a pieni voti Claudio Ranieri.

19.58 La Juve mira al suo 10° Scudetto consecutivo, mentre la Samp vuole mostrare i progressi mostrati nella seconda parte della scorsa stagione: i blucerchiati hanno chiuso lo scorso campionato al 15° posto.

19.55 In realtà il modulo è un 3-4-1-2 con Ramsey che agirà dietro le punte.

19.52 La notizia clamorosa è l’esclusione dei titolari da parte di De Sciglio, ritenuto inadeguato per il ruolo di esterno alto a sinistra.

19.49 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto, Leris; Bonazzoli. All. Ranieri

19.46 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Sampdoria partita della Serie A Tim 2020/2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sampdoria match della Serie A Tim 2020-21, i bianconeri iniziano il campionato contro la squadra di Ranieri.

Aspettando il centravanti titolare e probabilmente anche la riserva, Pirlo domani giocherà con gli uomini contati. In porta Szczesny con la linea difensiva a tre che sarà Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Demiral. Esterni di centrocampo Cuadrado a destra e Luca Pellegrini a sinistra al post dell’infortunato Alex Sandro (De Sciglio rimane comunque in corsa). Centrocampo con Bentancur e Rabiot in vantaggio su Arthur e Mckennie. Trequartista Ramsey dietro a Kulusevski e Cristiano Ronaldo, in panchina Douglas Costa.

Ranieri si affida al solito 4-4-2: l’allenatore romano dovrà fare i conti con l’indisponibilità di Gabbiadini, assenza molto importante. In porta Audero, difesa a quattro composta da destra a sinistra con Bereszynski, Yoshida, Tonelli (favorito nel ballottaggio con Colley) e Augello. A centrocampo Depaoli esterno destro, Thorsby ed Ekdal al centro e Jankto a sinistra; in avanti ci saranno invece l’ottimo Bonazzoli e l’ex bianconero Quagliarella.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.