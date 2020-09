DIRETTA Hellas Verona-Roma 0-0, Serie A LIVE: finisce in pareggio, Dzeko rimane in panchina. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.51 Ecco le pagelle:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Cetin 5.5, Gunter 6 (67′ Ruegg 7), Empereur 6 (19′ Lovato 7); Faraoni 6.5, Veloso 6, Tameze 6 (67′ Barak 6), Dimarco 6.5; Danzi 6, Tupta 5 (46′ Zaccagni 6); Di Carmine 5 (78′ Ilic s.v.). All. Juric 6.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5.5; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (72′ Santon 6), Diawara 5 (89′ Villar s.v.), Veretout 6, Spinazzola 7.5; Pedro 6, Pellegrini 5.5 (79′ Kluivert s.v.); Mkhitaryan 5. All. Fonseca 5.

22.48 Partita molto divertente e piena di traverse, ma nella Roma l’assenza di una vera punta si fa sentire per la poca capacità di concretizzazione, Verona che paga anche gli assenti ma riesce nel secondo tempo con i giovani a mettere paura alla squadra capitolina

93′ Fine della partita, Hellas Verona-Roma 0-0.

91′ Ci saranno tre minuti di recupero.

90′ Fuori Diawara e dentro Villar nella Roma.

88′ Problema muscolare per Danzi che non ha più sostituzioni.

86′ Tiro sbilenco di Diawara da fuori area.

84′ Traversa anche di Spinazzola con un tiro di destro al volo!

82′ Clamorosa traversa di Dimarco con un collo pieno preciso da fuori area.

80′ Grande intervento del giovane Ruegg su Kluivert lanciato in velocità.

78′ Fuori Pellegrini e dentro Kluivert nella Roma.

76′ Esce Di Carmine e dentro Ilic per il Verona!

74′ Pallegrini destro rasoterra da fuori area, Silvestri si allunga e manda in angolo!

72′ Fuori Karsdrop e dentro Santon nella Roma.

70′ Ottimo recupero di Karsdrop che recupera su Di Marco lanciato verso l’area di rigore.

68′ Ancora Di Carmine riesce andare al tiro, ma debolmente.

66′ Fuori Tameze e Gunter per Ruegg e Barak nel Verona.

64′ Tameze per Di Carmine che di testa tutto solo non trova la porta.

62′ Squadre che cominciano ad allungarsi, tra poco potrebbero esserci altre sosistituzioni.

60′ Tiro a giro di Pedro che finisce di molto fuori dai pali.

58′ Roma che non riesce più ad uscire dalla difesa come nel primo tempo.

56′ Verona che pressa, sembra aver ritrovato la brillantezza in questo secondo tempo.

54′ Clamorosa azione di Faraoni che supera Mirante in velocità ma non trova la porta da posizione defilata.

52′ Tiro da parte di Di Carmine che viene deviato fuori, il corner seguente non procura pericoli a Mirante.

50′ Verona che aggiunge un giocatore in mezzo al campo, cercando di riportare equilibrio.

48′ Fuori Tupta e dentro Zaccagni per il Verona.

46′ Inizia la ripresa!

21.40 Finisce un primo tempo che ha visto una buona Roma andare più volte vicina alla rete, Verona che per il mercato ed assenze non è al massimo, entrerà nel secondo tempo Dzeko?

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Finisce il primo tempo, Verona-Roma 0-0.

45′ Ci sarà un solo minuto di recupero.

43′ TRAVERSA di Tameze, affondo di Faraoni che da il pallone a rimorchio a Tameze che trova la base della traversa.

41′ Veretout dalla distanza finisce fuori di molto.

39′ Roma che con verticalizzazioni veloci mette in gravi difficoltà gli esterni del Verona nelle chiusure.

37′ Spinazzola assolutamente il migliore della Roma fino a questo momento.

35′ A livello di gioco corale, la Roma ha mostrato delle buone trame offensive.

33′ Ancora Spinazzola incontenibile, dalla sinistra supera tutti e mette in mezzo ma ancora Mkhitaryan non riesce a trovare la porta dal centro dell’area.

31′ Roma che pressa ma l’assenza di una vera punta non permette di finalizzare le opportunità.

29′ Verona che agisce completamente in rimessa, le assenze si fanno sentire per i padroni di casa.

27′ Si fa vedere anche il Verona con Tupta, che al centro dell’area di rigore spara addosso al portiere.

25′ Clamorosa occasione per la Roma, Spinazzola se ne va sulla sinistra e mette in mezzo forte basso, Mkhitaryan non riesce di piatto a trovare la porta.

23′ Danzi da fuori area sfiora il gol con stop e tiro al volo.

21′ Mkhitaryan entra in area di rigore del Verona ma non riesce ad arrivare al tiro.

19′ Esce Empereur per infortunio nel Verona ed entra Lovato.

17′ Ancora Pedro da fuori area ci prova ma il pallone finisce sopra la traversa.

15′ Partita che viaggia su buoni ritmi ma ancora molto bloccata tatticamente.

13′ Tacco di Karsdrop che dopo un corner sfiora il secondo palo!

11′ Danzi viene ammonito per aver steso Veretout al limite dell’area di rigore.

9′ Mkhitaryan agisce completamente da falsa punta, con movimenti di regia offensiva cercando di lasciare gli spazi agli esterni di centrocampo.

7′ Spinazzola rientra dalla sinistra e prova il tiro, tentativo rimpallato dalla difesa.

5′ Squadre che giocano sostanzialmente a specchio, difesa a tre per entrambe le compagini.

3′ Pedro se ne va subito sulla destra e mette in mezzo, Diawara da fuori area prova il tiro che spedisce altissimo il pallone.

1′ Inizia la partita!

20.40 Ingresso in campo delle due squadre,

20.37 Per Pedro è il debutto ufficiale nella Roma.

20.34 Mancano solamente dieci minuti all’inizio della partita, tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.31 Il Verona ha vinto solo una delle ultime 14 sfide casalinghe contro la Roma in Serie A (6 pareggi, 7 sconfitte) – successo per 2-1 nell’ottobre 1996 con Luigi Cagni alla guida.

20.28 Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla 1ª giornata di Serie A, tutti in casa dei veneti: quattro pareggi e un successo giallorosso.

20.25

20.22 Il Verona è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (1 vittoria, 5 pareggi) – l’unica sconfitta nel parziale è un 1-3 contro il Napoli nel 2017. In più, per la sua quarta stagione consecutiva di Serie A, l’Hellas giocherà la prima giornata in casa.

20.19 La Roma è rimasta imbattuta in tutti gli ultimi otto esordi stagionali di Serie A (5 vittorie, 3 pareggi), l’ultima sconfitta risale al 2011, in casa contro il Cagliari.

20.16 La Roma ha chiuso lo scorso campionato con quattro successi di fila, non arriva a cinque vittorie consecutive in Serie A da novembre 2017.

20.13

20.10 Escludendo i rigori, Marco Davide Faraoni del Verona è il difensore italiano che ha segnato più gol nella scorsa stagione di Serie A (cinque), incluso uno proprio al Bentegodi contro la Roma.

20.07 Il nuovo acquisto della Roma, Pedro, ha preso parte a otto gol negli ultimi otto esordi stagionali tra Liga e Premier League (cinque reti e tre assist).

20.04 Con una rete, Henrikh Mkhitaryan diventerebbe il sesto giocatore a trovare almeno 10 reti in tre dei Top-5 campionati europei a partire dal 2013/14 (suo esordio in Bundesliga).

20.01 Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

19.58 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Verona-Roma anticipo serale della Serie A Tim 2020/21.

Nel Verona non ci sarà Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della Roma: dentro l’ex romanista Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Fuori per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e giostrare sulla trequarti alle spalle di Stepinski e Di Carmine. In mezzo al campo si candida l’ex Atalanta Tameze al fianco di Miguel Veloso. A destra il solito Faraoni.

La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre dello scorso campionato come modulo: Kumbulla partirà dalla panchina, al centro della retroguardia agirà Cristante come difensore d’impostazione. Sulle fasce spazio per Karsdorp e Spinazzola, Diawara e Veretout formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti Pellegrini e Carles Perez giostreranno alle spalle di Mkhitaryan. Dzeko convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Piccolo dubbio in porta tra Pau Lopez e Mirante ma dovrebbe vincere il ballottaggio lo spagnolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Roma, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.