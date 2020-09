Diego Ulissi: “Sono concentrato per fare un grande Mondiale, mi sono sbloccato. Salite impegnative, si faranno sentire”

Diego Ulissi sarà una delle punte dell’Italia nella prova in linea dei Mondiali 2020 di ciclismo. Il toscano si trova in uno stato di forma davvero eccezionale, ha impressionato al Giro del Lussemburgo conquistando due successi di tappa e la vittoria della classifica finale. Il 31enne, reduce anche da un buon mese di agosto dove ha ottenuto una serie importante di piazzamenti, si presenterà domenica 27 settembre con qualche velleità di fare un buon risultato. Il percorso di Imola, caratterizzato da due salite impegnative da ripetere nove volte, potrebbe essere congeniale alle caratteristiche dell’alfiere della UAE Emirates, pronto a dire la sua.

Il morale di Diego Ulissi è sembrato molto alto nella conferenza stampa della vigilia: “Penso che sia un percorso molto esigente e impegnativo. Credo che ci possa essere uno scenario abbastanza aperto in quanto è un percorso in cui rincorrere eventuali fuggitivi è molto difficile. Penso che negli ultimi 2-3 giri chi si muove con cattiveria si porterà avanti. Le due salite sono impegnative, nel finale di gara si faranno sentire“. Il livornese si è soffermato anche sui suoi recenti risultati: “È stato bello tornare a vincere soprattutto dopo una serie di piazzamenti. Ero comunque sereno prima del Lussemburgo, perché erano arrivate prestazioni importanti. Sono contento di essermi sbloccato e adesso siamo davvero concentrati per fare un grande Mondiale“.

Foto: Lapresse