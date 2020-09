Ciclismo, Primoz Roglic: “Non abbiamo nulla da nascondere, la Jumbo Visma è una squadra pulita”

Primoz Roglic si appresta a dare il via alla terza ed ultima settimana del Tour de France 2020 e si avvicina sempre più alla sua prima vittoria finale nella Grand Boucle. Lo sloveno, e il suo team, la Jumbo Visma, stanno dettando legge in una maniera talmente netta da far quasi arrossire il paragone con il team Sky degli ultimi anni. Un dominio assoluto e totale che, come sempre, ha fatto sorgere qualche dubbio tra gli addetti ai lavori. A domanda diretta Primoz Roglic ha risposto in maniera seccata: “Non abbiamo nulla da nascondere potete fidarvi di noi”. Ecco come lo sloveno ha reagito durante la conferenza stampa di ieri, quando gli è stato chiesto se lui e i suoi compagni stessero correndo in modo pulito.

“Penso che qui al Tour de France stiano effettuando molti controlli – prosegue come riportato da Tuttobiciweb – Sabato, per esempio, poco dopo le 6.00 del mattino ho avuto un test, per cui ritengo che non ci sia davvero nulla da nascondere e, almeno guardando dal mio punto di vista, potete sicuramente fidarvi delle mie parole”.

La squadra, ad ogni modo, sta davvero impressionando, come conferma il quasi trentunenne nativo di Trbovlje dopo l’arrivo sul Gran Colombier: “I ragazzi sono davvero forti, in realtà la nostra strategia era un’altra, volevamo lasciare andare la fuga, non spettava a noi controllare la gara. Poi abbiamo visto che potevamo gestire senza problemi e i ragazzi si sentivano davvero bene, così abbiamo cambiato piano. Purtroppo alla fine ero un po’ troppo stanco, ma comunque è stata una giornata davvero bella per noi”.

Al momento il suo connazionale Tadej Pogacar sembra il rivale più pericoloso, specialmente dopo i crolli di Nairo Quintana e Egan Bernal: “Di sicuro Tadej era il più forte e sono un po’ deluso per essere stato battuto a Le Grand Colombier. Siamo amici, ma tutti vogliamo vincere e combatteremo fino alla fine. Voglio ancora ringraziare tutti i miei compagni, sono stati molto efficienti, è nella loro natura. Ognuno per ora ha svolto il proprio lavoro alla perfezione”.

Foto: Lapresse