Ciclismo, Mondiali 2020: outsider e possibili sorprese. Tadej Pogacar vuol far saltare il banco

Ieri abbiamo illustrato i possibili favoriti in vista della prova in linea al maschile dei Mondiali di ciclismo su strada, che si svolgerà domenica 27 settembre in quel di Imola. Quattro nomi, con due, quelli di Julian Alaphilippe e Wout van Aert che viste condizioni e percorso, sembrano essere un gradino sopra tutti i rivali. Si sa però che la manifestazione iridata spesso e volentieri riserva sorprese e in tanti saranno pronti ad approfittarne da outsiders.

Ha le idee chiare Tadej Pogacar, vincitore dell’ultimo Tour de France. La condizione del 22enne sloveno è mostruosa e non può che provarci anche in chiave maglia iridata: l’uomo della UAE Emirates ha la gamba giusta per scattare sugli strappi del circuito romagnolo ed in una volata ristretta non parte battuto da molti. Con lui in squadra anche il rivale Primoz Roglic.

Loading...

Loading...

Chi esce con una condizione strepitosa dalla Grande Boucle è Marc Hirschi: l’elvetico è il prototipo perfetto di corridore per questo percorso. Ha dimostrato di averne per giocarsela alla pari con Alaphilippe, quindi non bisogna assolutamente sottovalutarlo. In casa Italia un corridore simile ad Hirschi è Diego Ulissi: il toscano sta attraversando un super momento di forma e molto probabilmente avrà i gradi di capitano per la compagine di Davide Cassani.

Squadre che non hanno un capitano unico, ma sono pronte a lanciare attacchi da lontano sono Spagna e Colombia: gli iberici ci possono provare con Mikel Landa, Enric Mas ed Alejandro Valverde, mentre i sudamericani possono schierare Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Daniel Martinez e Sergio Higuita. In casa Canada occhio a Michael Woods che ha già nel palmares una medaglia iridata ed esce dalla Tirreno-Adriatico con un ottimo stato di forma.

