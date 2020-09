Ciclismo femminile, Mondiali 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming

Dopo le due prove a cronometro tutti gli atleti impegnati nei Mondiali di Imola 2020 si stanno preparando a scendere in strada per le rispettive prove in linea. Ad aprire il programma saranno come sempre le ragazze, impegnate già quest’oggi nella corsa che incoronerà la nuova campionessa iridata. Tanta attesa per le gesta dell’olandese Anna Van der Breggen, fresca vincitrice del Giro Rosa e della prova a cronometro di Imola, con l’incognita enorme di ciò che potrà esprimere la temibile Anna Van Vleuten, rientrata in maniera lampo dopo il brutto infortunio subito.

Andiamo però ora a vedere il programma con i vari orari e con tutti i canali in cui sarà possibile seguire la corsa di oggi, sabato 26 settembre.

ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

La corsa dovrebbe prendere il via alle ore 12:35, con arrivo previsto intorno alle 16:45 in base alle medie orarie. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 14:00 e su Eurosport 1 dalle ore 12:30. Sarà ovviamente disponibile anche la diretta streaming della corsa su Eurosport Player e Rai Play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE della manifestazione sin dal primo minuto, per non perdervi nemmeno un giro di pedale.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 12:35

ore 12:35 Arrivo: ore 16:45 circa

ore 16:45 circa Diretta tv: su Eurosport 1 dalle ore 12:30 e su Rai 2 dalle ore 14:00

su Eurosport 1 dalle ore 12:30 e su Rai 2 dalle ore 14:00 Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Eurosport Player e Rai Play Diretta streaming: OA Sport

Foto: Valerio Origo