Ciclismo, Davide Cassani racconta il percorso dei Mondiali di Imola: “Non è per scalatori puri. Vedo bene Alaphilippe e Van Aert”

Davide Cassani ha raccontato il suo strettissimo legame con il circuito di Imola che ospiterà i Mondiali di ciclismo 2020. Il commissario tecnico ha poi analizzato il percorso che attende gli azzurri e tutti i protagonisti della corsa iridata, individuando in Julian Alaphilippe e Wout Van Aert i possibili favoriti.

“Procederemo per un chilometro circa, in senso inverso alla Formula 1, nell’autodromo, usciamo alla Rivazza e iniziamo il circuito. Fuori dalla pista inizia la salita di 3 km verso Bergullo. Dopo lo scollinamento ci sarà una discesa abbastanza breve e inizierà la salita di Mazzolano con i primi chilometri al 10-12%. Al termine dell’ascesa ci sarà uno dei pochi tratti di pianura che condurrà alla salita di Galisterna, con un tratto di 1200 metri con pendenze veramente toste. Quando arrivi in cima c’è ancora un tratto di salita facile seguito da 3 km di sali scendi e da uno strappo duro di circa 500 metri. A seguire una nuova discesa velocissima, nella quale non tocchi mai i pedali, ed entri nell’autodromo a 3 km dal traguardo“.

Cassani è convinto che il percorso non sia adatto agli scalatori puri ma a ciclisti resistenti e abituati allo sforzo: “L’ultimo giro sarà molto molto selettivo, anche perchè i corridori avranno 250 km nelle gambe con oltre 4500 metri di dislivello. Tra l’altro la salita di 2,7 km, con 1300 metri molto duri, è lunga. Se uno arriva in cima con 20” potrebbe giungere da solo al traguardo. E’ un percorso non per scalatori puri, quando affronti salite dove lo sforzo è di 6-7 minuti corridori che hanno un fuori giri straordinario come Alaphilippe e Van Aert sono molto pericolosi“.

Foto: Lapresse