Ciclismo, BinckBank Tour 2020: annullata la tappa odierna per le restrittive legate al Covid, cancellati i passaggi in Olanda

Ha del clamoroso la decisione che è stata presa in chiave BinckBank Tour 2020 davvero all’ultimo istante disponibile. La corsa a tappe facente parte del circuito World Tour che è scattata ieri con la prima frazione in Belgio da Blankenberge ad Ardooie, non vivrà oggi la sua seconda tappa, una cronometro individuale in terra olandese in quel di Vlissingen.

Oltre a questo sono stati annullati tutti i passaggi nei Paesi Bassi a causa delle nuove normative legate alle restrizioni per il Covid. L’obiettivo degli organizzatori è ovviamente quello di provare a limitare i danni, cambiando così le sedi di partenza delle tappe di giovedì e venerdì, non essendo costretti ad annullare anche quelle frazioni.

Il comunicato della corsa: “La decisione è stata presa a seguito delle misure del governo olandese annunciate lunedì 28 settembre. Queste misure sono state ratificate nei nuovi regolamenti sia della regione del Limburgo meridionale che della regione della Zelanda. Sulla base di queste norme, i sindaci hanno deciso che l’evento non può aver luogo. L’ordinanza di emergenza prevede che nessuno possa assistere alle competizioni sportive e/o agli allenamenti. Inoltre devono essere prese in considerazione anche altre norme, con il limite massimo di persone che possono riunirsi”.

