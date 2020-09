Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: Carlo Tacchini secondo nel C1 1000

E’ proseguita stamane l’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020, in programma a Szeged, in Ungheria, fino a domani, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Arriva il secondo podio per i colori azzurri.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, a pochi minuti dal successo nel K1 200 maschile di Andrea Domenico Di Liberto, in casa Italia, arriva il podio nel C1 1000 maschile di Carlo Tacchini, che chiude al secondo posto la Finale A in 3’51″74, battuto soltanto dal moldavo Serghei Tarnovschi per appena 0″40.

CLASSIFICA C1 1000 MASCHILE

1 Serghei TARNOVSCHI MDA 3:51.33

2 Carlo TACCHINI ITA 3:51.74 +0.40

3 Adrien BART FRA 3:51.90 +0.57

4 Filip DVORAK CZE 3:53.91 +2.57

5 Pavlo ALTUKHOV UKR 3:54.12 +2.78

6 Ilya PERVUKHIN RUS 3:55.25 +3.91

7 Yurii VANDIUK UKR 3:56.94 +5.60

8 Kirill SHAMSHURIN RUS 3:57.10 +5.77

9 Balazs KISS HUN 3:59.18 +7.85

