Canoa velocità, Andrea Di Liberto ciclone a Szeged! Trionfo maestoso nel K1 200 metri in Coppa del Mondo!

E’ proseguita stamane l’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020, in programma a Szeged, in Ungheria, fino a domani, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Arriva il primo successo per i colori azzurri.

Per quanto concerne le specialità olimpiche, nel K1 200 maschile manca l’accesso alla Finale A l’azzurro con il pass olimpico (non nominale), Manfredi Rizza, il quale ottiene il terzo posto in Finale B per il dodicesimo posto assoluto con il crono di 36″00, ma a centrare il successo è Andrea Domenico Di Liberto, che vince la Finale A in 34″80.

CLASSIFICA K1 200 MASCHILE

1 Andrea Domenico DI LIBERTO ITA 34.80

2 Kolos CSIZMADIA HUN 34.98 +0.18

3 Marko DRAGOSAVLJEVIC SRB 35.11 +0.31

4 Marko NOVAKOVIC SRB 35.22 +0.42

5 Maxime BEAUMONT FRA 35.41 +0.61

6 Roberts AKMENS LAT 35.49 +0.69

7 Arturas SEJA LTU 35.55 +0.75

8 Mindaugas MALDONIS LTU 35.89 +1.09

9 Badri KAVELASHVILI GEO 35.91 +1.11

