Calendario NBA Finals 2020, Los Angeles Lakers-Miami Heat: date, programma, orari, tv, streaming. Si assegna l’anello

Saranno i Los Angeles Lakers e i Miami Heat ad affrontarsi nelle NBA Finals, l’atto conclusivo del massimo campionato statunitense di basket. Siamo arrivati alla fase calda di questa tormentata stagione, interrotta a lungo a causa del lockdown e ripresa nella bolla di Disney World a Orlando (Florida, USA). La compagine losangelina, guidata da LeBron James, è la grande favorita della vigilia e punta a conquistare l’agognato anello, ma gli avversari vogliono continuare a stupire, dopo aver già incantato negli ultimi turni dei playoff, sovvertendo sempre il pronostico della vigilia. Si preannuncia grandissimo spettacolo per l’appuntamento cestistico più atteso dell’anno, ad alzare al cielo il trofeo sarà la squadra che vincerà per prima quattro partite.

Si incomincerà il 1° ottobre e si giocherà poi ogni due giorni (tre tra gara-4 e gara-5), con la conclusione che arriverà massimo il 14 ottobre con la gara-7. Tutti gli incontri si giocheranno sul campo neutro di Orlando, dove tutte le squadre militano nel post-lockdown. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date e gli orari delle NBA Finals, il confronto tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV. Tutti gli orari sono italiani, a Orlando sono indietro sei ore rispetto a noi.

Loading...

Loading...

CALENDARIO NBA FINALS: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE:

03.00 Gara-1

SABATO 3 OTTOBRE:

03.00 Gara-2

LUNEDÌ 5 OTTOBRE:

01.30 Gara-3

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE:

03.00 Gara-4

SABATO 10 OTTOBRE:

03.00 Eventuale gara-5

LUNEDÌ 12 OTTOBRE:

01.30 Eventuale gara-6

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE:

03.00 Eventuale gara-7

NBA FINALS: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky.

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse