Calcio, un solo positivo avrebbe sintomi da Covid-19 nel Genoa, riconducibile allo staff

Sono ore frenetiche di verifiche e controlli in casa Genoa. Dopo i dodici nuovi casi positivi al Covid-19 accertati ieri (in totale sono undici i giocatori del Grifone in isolamento domiciliare), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico genoano per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati o venuti a contatto con il gruppo-squadra o, comunque, hanno frequentato la sede del club e gli impianti sportivi dove la formazione genovese ha svolto la propria preparazione.

Si vuole, chiaramente, circoscrivere al meglio quello che purtroppo è un vero e proprio focolaio, evitando che la situazione possa peggiorare. Da questo punto di vista, anche a Napoli si sta procedendo con estrema incisività, tenendo conto che la formazione partenopea si è confrontata nell’ultima giornata di campionato con i rossoblu, vincendo la sfida per 6-0. Stando a quanto riportato da gazzetta.it, nessuno dei contagiati è stato comunque ospedalizzato. Si parla in gran parte di soggetti asintomatici. Soltanto una delle persone positive, riconducibile allo staff, presenterebbe sintomi da Covid-19, ovvero febbre e tosse.

Foto: LaPresse