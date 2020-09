Calcio, Serie A 2020-2021: poker dell’Atalanta contro il Torino, successi esterni di Lazio e di Benevento

Seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 che inizia all’insegna dei successi in trasferta. Tre gli anticipi che sono andati in scena, in attesa della sfida delle 20.45 tra Inter e Fiorentina a San Siro, e tre vittorie delle compagini ospiti.

La prima è stata quella dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea ha espugnato l’Olimpico di Torino: 4-2 per gli orobici contro i granata. A segno per i nerazzurri il Papu Gomez al 13′, Luis Muriel al 21′, Hans Hateboer al 42′ e Marten de Roon al 54′. Non è bastata la doppietta di Andrea Belotti (11′ e 34′) a evitare la capitolazione dei padroni di casa. 2-0 invece della Lazio sul campo del Cagliari: Manuel Lazzari al 4′ e il centravanti Ciro Immobile al 74′ hanno regalato i tre punti alla compagine di Simone Inzaghi.

Infine, rocambolesco successo esterno (3-2) del neo-promosso Benevento a Marassi contro la Sampdoria: doriani avanti 2-0 grazie alle marcature di Fabio Quagliarella all’8′ e di Colley al 19′ e poi clamorosa rimonta dei giallorossi firmata da una doppietta di Caldirola (33′ e 72′) e dalla rete di Letizia all’88’.

Foto: LaPresse