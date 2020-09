Calcio, Serie A 2020-2021: Milan-Bologna 2-0, dominante Ibrahimovic

È ancora un Milan formato estate quello visto stasera nel posticipo della prima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I rossoneri hanno conservato la forma vista nel periodo post lockdown e trovano i tre punti all’esordio stagionale in quel di San Siro: il Bologna è battuto 2-0 con una doppietta del solito, devastante, Zlatan Ibrahimovic.

Dominio assoluto in ogni zona del campo per i rossoneri, con gli ospiti che non sono riusciti ad opporre resistenza contro il pressing e la voglia di scambiare della banda di Pioli. Il vantaggio arriva al 35′ con uno stacco di testa imperioso di Ibrahimovic su cross pennellato da Theo Hernandez. Nella ripresa lo svedese trova il raddoppio al 50′ con un rigore trasformato alla perfezione. Il Bologna sul finale prova a cambiar passo e centra la traversa con il neo entrato Santander, poi però l’espulsione per doppio giallo a Dijks chiude i conti.

Milan Bologna 2-0

RETE: 35′, 51′ rig. Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer (71′ Duarte), Theo Hernandez; Kessié (76′ Tonali), Bennacer (86′ Krunic); Castillejo (45′ Saelemaekers), Calhanoglu (71′ Brahim Diaz), Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Maldini, Colombo, Krunic, Paquetà, Laxalt. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez (56′ Sansone); Orsolini (56′ Olsen), Soriano (80′ Svanberg), Barrow (83′ Vignato); Palacio (Santander). A disposizione: Da Costa, Denswil, Bani, Mbaye, Pioli, Baldursson, Juwara. Allenatore: Mihajlovic.

AMMONITI: 18′ Dominguez, 31′ Dijks, 39′ Castillejo. 74′ Tomiyasu, 81′ Sansone, 89′ Gabbia

ESPULSO: 88′ Dijks

ARBITRO: La Penna

Foto: Lapresse