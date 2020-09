Calcio, Pierpaolo Sileri: “Troppo pochi 1.000 spettatori allo stadio, ovviamente non ci può essere la capienza completa”

Sul tema apertura degli stadi ha detto la sua anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Il tema è d’attualità e tanti si sono pronunciati a riguardo. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si augura di vedere sempre più spettatori negli impianti, confidando che l’andamento dei contagi sia sempre al di sotto dei livelli di guardia.

Da questo punto di vista, Sileri ha espresso una posizione piuttosto chiara: “A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto. Però poi, visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo sia giusta la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non la capienza dello stadio“, le parole del viceministro, intervenuto a Cusano Italia tv.

“Ritengo però che siano troppo pochi mille posti. Sono per una riapertura graduale degli stadi, che consente un utilizzo dell’impianto con le dovute misure di sicurezza: la distanza, l’uso della mascherina e con la capienza che può andare via via aumentando. E’ chiaro che una riapertura totale in questo periodo non potrà esserci“, ha aggiunto Sileri, coerentemente con una linea prudente, ma non allarmante.

Foto: LaPresse