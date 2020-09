Calcio, Massimo Galli sui contagi nel Genoa: “Dubbi su tutti questi riscontri positivi dallo stesso laboratorio”

Sono molteplici le reazioni sui casi positivi al Covid-19 che hanno riguardato ben 14 tesserati del Genoa, tra calciatori e staff. A esporre la propria posizione è stato anche l’esperto direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, volto particolarmente noto in questi ultimi mesi per la pandemia nel nostro Paese.

Galli, intervistato da Sky Sport, in merito al caso ha manifestato delle perplessità: “Tutti questi test positivi tutti insieme che vengono verosimilmente dallo stesso laboratorio qualche dubbio me lo fanno sorgere. Mi è già capitato di trovare false positività ma non punto il dito sul laboratorio. Credo però che tutto questo necessiti di una conferma. Bisogna capire come siamo messi con lo sviluppo dell’epidemia e che questa abbia, purtroppo, la priorità sul calcio. Non credo che si rischi che il campionato sia bloccato. Mi sarei aspettato un andamento più graduale della positivizzazione. Ovviamente tutto è possibile, ma in un caso del genere non si può che valutare con cautela la situazione“.

Un caso che, ora come ora, potrebbe mettere a serio rischio lo svolgimento del campionato, con soprattutto il prossimo match della squadra genovese contro il Torino a forte rischio, anche se da questo punto di vista non vi sono dei segnali in merito. Un’allerta scattata inoltre a Napoli, tenuto conto del match andato in scena nell’ultimo turno di Serie A tra i partenopei e i genoani al San Paolo (vinto dai padroni di casa per 6-0). Galli, in merito alla situazione della formazione allenata da Rino Gattuso, ha affermato: “E’ chiaro che un test non sarebbe positivo domani. Per quanto ci siano contatti in corso di partita, non vedo così probabile che possa esserci stata una trasmissione o un’elevata frequenza di trasmissione“.

Foto: LaPresse