Calcio, la positività al Covid-19 dei 14 tesserati del Genoa: a rischio la sfida contro il Torino? Dubbi anche per Juventus-Napoli

Il calcio italiano è scosso dalla positività al Covid-19 di 14 tesserati del Genoa. Come comunicato dalla società genovese: “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione“.

E ora che cosa succede? Il prossimo impegno della formazione rossoblu è in programma sabato al Luigi Ferraris contro il Torino. Non si disputerà? Se la Uefa da questo punto di vista ha stabilito un tetto di 13 calciatori contagiati per portare al rinvio e non alla sconfitta a tavolino in un match europeo, nel nostro Paese non è stato ancora fissato un limite da questo punto di vista, quindi in assenza di una regola chiara e precisa la partita in questione potrebbe tenersi regolarmente. Resta da capire se, vista la situazione d’emergenza, la Lega di Serie A si attiverà per agire diversamente. Nel caso in cui fosse avallato il posticipo del match, questo potrebbe disputarsi infrasettimanalmente con gli impegni europei dei club più blasonati.

E’ chiaro che i contagi in casa Genoa stanno avendo dei riflessi nel Napoli, tenuto conto del confronto di sabato tra le due formazioni al San Paolo (vinto per 6-0 dai partenopei). Tamponi a tappeto tra le fila azzurre, visto il timore legato al virus e domenica sera è in programma Juventus-Napoli. Una situazione davvero complicata che non rappresenta però solo un problema italiano. Se si guarda in Francia, i campioni nazionali del PSG nel recupero della prima giornata della Ligue1 sono stati sconfitti 1-0 dal Lens avendo dovuto fare a meno di ben sette giocatori: Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, Marquinhos, Navas e Paredes. Appare evidente, quindi, che l’esito dei confronti sarà influenzato da questo fattore.

Foto: LaPresse