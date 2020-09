Basket: ufficiale il ritorno di Alessandro Gentile all’Estudiantes per tre mesi

In poco più di mezza giornata si passa dalle voci (insistenti) all’ufficialità: Alessandro Gentile si unisce all’Estudiantes. Il nazionale azzurro torna a Madrid dopo l’esperienza già vissuta nella stagione 2018-2019. Si tratta della sua quarta volta lontano dall’Italia: oltre alla precedente esperienza spagnola, ha vestito anche le maglie di Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme.

Gentile arriva in Liga ACB con un contratto trimestrale e in sostituzione di Edwin Jackson, che si è infortunato al polso destro nella partita contro l’UCAM Murcia del 24 settembre, per la quale sarà necessario uno stop almeno di 4 mesi.

Nella sua precedente campagna con l’Estudiantes l’ex Treviso, Virtus Bologna, Milano e Trento ha messo a referto 15.2 punti, 4.1 rimbalzi e 11.9 di valutazione in media. La miglior partita è stata anche quella che ha dato al club madrileno, allenato da Javier Zamora, la salvezza, con 27 punti contro l’Obradoiro.

Credit: Ciamillo