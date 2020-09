Basket, Serie A 2020-2021: le possibili rivelazioni. Dalla Fortitudo a Pesaro, occhio a chi non ti aspetti

Torna, questo fine settimana, il massimo campionato di basket e torna dopo la stagione interrotta per l’emergenza Covid-19. Da sabato le 16 regine d’Italia si sfideranno sui parquet nella corsa al titolo che quest’anno non è stato assegnato. Ma quali sono le possibili sorprese nella corsa ai playoff?

Con Olimpia Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari che appaiono un gradino almeno sopra le altre, la lotta per entrare nella top 8 sarà incandescente alle loro spalle. La Supercoppa Italiana, seppur con tutti i limiti di un torneo praticamente estivo, ha mostrato alcune squadre già in forma e altre che devono velocemente trovare la quadra per non partire ad handicap nel massimo campionato italiano.

Loading...

Loading...





Non sarebbe una sorpresa tout court, perché un posto ai playoff è l’obiettivo minimo, ma la Fortitudo Bologna ha mostrato di avere le qualità per provare a puntare anche più in alto. Per fare il salto di qualità, però, serviranno prestazioni meno altalenanti rispetto a quanto visto sino a ora, ma gli innesti di Adrian Banks ed Ethan Happ hanno già fatto sentire il loro peso. Restando in Emilia Romagna, ha sorpreso in positivo la prestazione di Reggio Emilia, che ora vorrà trovare conferme in campionato. La rosa è stata rivoluzionata dal nuovo coach Antimo Martino, e giocatori come Brandon Taylor e Tomas Kyzlink si sono già dimostrati fondamentali.

A leggere i risultati e le prestazioni in Supercoppa, poi, ci sono tre formazioni che sulla carta dovrebbero lottare per la parte bassa della classifica, ma se confermeranno le sensazioni di questo mese potrebbero anche puntare al colpaccio. Parliamo di Trieste, che ha lottato per un posto in semifinale sciogliendosi solo nel finale e che ha fatto una campagna acquisti molto interessante, e di Treviso, uscita alla distanza e che può confermarsi. Da capire, infine, cosa potrà fare Pesaro. I marchigiani l’anno scorso sembravano condannati alla retrocessione e quest’estate a non iscriversi alla Serie A, ma in questa preseason coach Repesa ha trovato un gruppo che ha saputo giocarsela alla pari con squadre come Sassari e Brindisi e, dunque, perché non sognare in grande per i pesaresi?

Credits: Ciamillo