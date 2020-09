Basket femminile, Supercoppa Italiana: Oggi ci si gioca un posto in finale

Si disputano oggi le semifinali della Supercoppa Italiana femminile di basket 2020 ed in campo scendono le quattro regine di questo precampionato. Venezia, Lucca, Schio e Ragusa si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima di domani.

Alle 17 scenderanno in campo Umana Reyer Venezia e Lucca, che nei quarti di finale hanno superato Empoli e San Martino di Lupari. Venezia ha chiuso in anticipo la scorsa stagione al secondo posto e nel quarto di finale di giovedì ha regolato l’USE Scotti Rosa Empoli grazie ad un perfetto secondo tempo, mentre i primi 20 minuti si erano conclusi in grande equilibrio. Sugli scudi il neoacquisto Yvonne Anderson, miglior marcatrice e autrice di 21 punti. Fondamentali anche gli apporti della capitana Martina Bestagno, 19 punti, e di Elisa Penna, 12 punti per lei. Nell’altro quarto di finale, invece, colpo di Lucca che supera San Martino di Lupari in un match che ha visto le toscane scappare via nei primi tre quarti fino al +15, ma poi rischiare una clamorosa sconfitta, evitata solo allo scadere di un match vinto 77-76. Miglior marcatrice per Lucca Francesca Russo con 17 punti, seguita da Alessandra Orsili con 12, ed il trio formato da Laura Spreafico, Giovanna Elena Smorto e Silvia Pastrello con 10 punti a testa.

Alle 20, invece, in campo Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa. Per le venete un quarto di finale in assoluta scioltezza, vinto 108-52 contro Vigarano, al termine di una partita dominata fin dalla palla a due. Ben sei le giocatrici in doppia cifra, con Sandrine Gruda autrice di 23 punti, mentre Jillian Harmon ha dato spettacolo nel primo quarto, dove è stata autrice di tutti i suoi 14 punti ed ha dato il via alla fuga di Schio. Nell’altro quarto di finale, invece, come da pronostico, grande equilibrio in campo e vittoria in rimonta per Ragusa, che ha superato Sesto San Giovanni grazie all’ottimo secondo tempo, che ha visto le siciliane allungare decise. Fondamentali i 20 punti di Tyaunna Marshall, così come i 14 di Awak Kuier ed i 13 di Nicole Romeo.

