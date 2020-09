Basket femminile, Supercoppa Italiana 2020: al via con i quarti di finale la Final Eight di Schio

Parte dal PalaRomare di Schio la nuova stagione del basket femminile italiano. Da oggi fino a domenica si disputerà la Final Eight di Supercoppa, primo trofeo dell’anno. Padrone di casa ovviamente grandi favorite dopo un’estate che le ha viste protagoniste sul mercato, con Schio che ha costruito una rosa per ottenere risultati importanti anche in Europa. Le prime avversarie saranno sempre le solite Umana Reyer Venezia e Passalacqua Ragusa, che proveranno a sovvertire il pronostico iniziale.

Ad aprire il programma dei quarti sarà proprio la Reyer, che affronta la Use Scotti Rosa Empoli. Le squadra veneta è reduce da un precampionato con una sola vittoria in tre gare, nel quale si è messa in luce il nuovo capitano Martina Bestagno. Grande curiosità quest’oggi nel capire come le due nuove straniere Temi Fagbenle e Yvonne Anderson si siano già inserite all’interno degli schemi di coach Ticchi. Dall’altra parte le toscane si affidano soprattutto all’americana Kamiah Smalls, che sarà all’esordio stagionale, ma anche a Nina Premasunac e Florencia Chagas, tra le migliori nelle amichevoli estive.

La vincente di Venezia-Lucca se la vedrà con quella del quarto di finale che appare più equilibrato tra la Fila San Martino di Lupari e il Gesam Gas&Luce Lucca. Le due squadre si sono già affrontate nel precampionato e il bilancio è in perfetta parità con una vittoria a testa. Le venete si affideranno soprattutto a Astou Traorè e alla neo arrivata Abigail Fogg, mentre le toscane puntano moltissimo su Jewel Tunstull dopo che DJ Williams ha rescisso improvvisamente il suo contratto.

Le padrone di casa di Schio scendono in campo in serata contro la Dondi Multistore Vigarano. Partita dal pronostico chiuso con il Famila nettamente favorito. La squadra di coach Vincent è reduce da un precampionato di ottimo livello, dove si sono messe in mostra soprattutto Sandrine Gruda e la neo arrivata Valeria De Pretto. Una Schio che potrà anche contare per la Supercopppa su due “pezzi da novanta” come Natasha Cloud e Stefanie Dolson. Vigarano ha rivoluzionato moltissimo al termine dello scorso campionato ed è ancora in fase di rodaggio, ma farà affidamento alle nuove arrivate Jatavia Tapley e Tatyana Yurkevichus, oltre che all’argentina Macarena Rosset.

Sempre alle 20.00 si gioca il quarto di finale che si incrocia con Schio-Vigarano ed è quello tra la Passalacqua Ragusa e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. In casa Ragusa ha subito avuto un ottimo impatto Awak Kuier, oltre che alla solita Nicole Romeo, tra le migliori marcatrici nel precampionato delle siciliane. Una Ragusa che dovrà fare molta attenzione ad una Sesto San Giovanni che si presenta con grandi ambizioni visto l’ottimo mercato estivo che ha portato tra le fila delle lombarde Jazmon Gwathmey e Bashaara Graves.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

ore 17.00

Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli

Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas&Luce Lucca

ore 20.00

Famila Wuber Schio-Dondi Multistore Vigarano

Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

