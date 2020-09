Basket femminile: Qualificazioni Europei 2021, arrivano le bolle per le prossime sfide

Era una notizia già nell’aria, dal momento che era già stata dichiarata sottovoce quando si è parlato degli Europei maschili, ma adesso la FIBA la mette una volta di più nero su bianco: anche le qualificazioni per gli Europei femminili del 2021 vedranno le prossime finestre giocarsi all’interno di determinate bolle.

Si seguiranno gli stessi criteri seguiti per gli uomini: in sostanza, le bolle saranno composte dalle squadre di un determinato gruppo; se all’interno di questo non ci saranno candidature, allora si procederà ad andare in un’altra delle bolle esistenti per giocare le partite.

Gli stessi principi verranno seguiti per le prequalificazioni ai Mondiali 2023, le cui finestre (per le selezioni interessate) saranno nello stesso arco temporale. Saranno preferite le candidature di Nazionali che hanno già due partite casalinghe da giocare nella stessa fascia temporale. Le restrizioni dei governi locali stabiliranno la presenza o meno di spettatori.

L’Italia dovrebbe giocare, a metà novembre, contro Romania e Repubblica Ceca, ma a questo punto resterà da capire il dove.

