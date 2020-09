Basket femminile, Eurolega 2020-2021: cambia il format, regular season con quattro gironi e concentramenti

Cambia radicalmente il format dell’Eurolega femminile 2020-2021. Attraverso una decisione congiunta del board di FIBA Europe e delle squadre coinvolte nella prossima edizione della competizione continentale, il calendario e le modalità di svolgimento sono stati modificati in maniera profonda.

Tante le novità: i match di qualificazione verranno giocati in sede unica e in gara secca il 28 e 29 ottobre, ma soprattutto la regular season non sarà più con due gironi da otto, bensì con quattro da quattro. Questa la nuova composizione:

GIRONE A – Dinamo Kursk (Russia), Nadezhda Orenburg (Russia), Perfumerias Avenida (Spagna), vincente DVTK Miskolc (Ungheria)-Izmit Belediyespor (Turchia)

GIRONE B – ZVVZ USK Praga (Rep. Ceca), Fenerbahce (Turchia), LDLC ASVEL Femenin (Francia), VBW Arka Gdynia (Polonia)

GIRONE C – UMMC Ekaterinburg (Russia), Famila Schio (Italia), TTT Riga (Lettonia), vincente Girona (Spagna)-Sepsi SIC (Romania)

GIRONE D – Sopron Basket (Ungheria), Bourges Basket (Francia), Galatasaray (Turchia), Basket Landes (Francia)

La regular season verrà divisa in due “hub”, dei veri e propri concentramenti, che si terranno l’uno dal 29 novembre al 5 dicembre di quest’anno, l’altro dal 17 al 23 gennaio 2021. Le due migliori di ogni girone passano ai quarti di finale, e le terze non retrocederanno in EuroCup per restrizioni legate al calendario della seconda coppa (al via solo nel 2021). I quarti di finale si giocheranno su due partite in due sedi uniche, il che significa che per ciascun concentramento ci saranno due sfide in scena. Tali quarti si terranno dal 14 al 20 marzo e le vincenti si qualificheranno per le Final Four.

Foto: fiba.basketball Euroleague Women 2019-2020