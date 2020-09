Basket, Eurolega 2020-2021: le favorite. L’Efes insegue il successo che la pandemia le ha strappato

Giovedì 1° ottobre 2020 ripartirà ufficialmente l’Eurolega di pallacanestro. La grande favorita per il successo dell’edizione 2020-2021 della massima competizione continentale è l’Anadolu Efes Istanbul. Il sodalizio turco ha sfiorato il trionfo nelle ultime due stagioni. Due anni fa, infatti, ha perso in finale contro il CSKA Mosca, mentre nell’annata appenna trascorsa è stata fermata dalla pandemia mentre era saldamente in testa alla classifica della regular season e sembrava essere decisamente superiore alla concorrenza. Con la riconferma del nucleo del 2019-2020, che può vantare un reparto guardie senza eguali in Europa, data la presenza di giocatori come Shane Larkin, Vasilije Micic e Rodrigue Beaubois, l’Efes sembra finalmente pronto a raggiungere la terra promessa.

Le rivali principali dei turchi, sulla carta, sono le due corrazzate spagnole: Real Madrid e Barcellona. Peraltro, questi due sodalizi sono stati gli unici che l’anno scorso hanno dato l’idea di poter competere con l’Efes. I catalani, oltretutto, hanno aggiunto uno come Nick Calathes a una squadra già fortissima, che annovera tra le sue file pure quel Nikola Mirotic che per anni ha giocato ad alti livelli in NBA. I Blancos, invece, si appoggeranno a una rosa piena di esperienza e decisamente coesa, che ha in Facundo Campazzo, il quale sta attirando l’attenzione di molte franchigie NBA, il suo punto di forza.

Loading...

Loading...

Nella passata stagione stava convincendo meno delle altre, ma non si può escludere dal novero delle favorite il CSKA Mosca, che resta la squadra campione in carica. I russi, inoltre, si sono decisamente rinforzati sono le plance con gli arrivi di Nikola Milutinov e di Tornike Shengelia. Meritano menzione, infine, anche gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, un sodalizio con un roster meno talentuoso rispetto ai sopraccitati, ma che nella passata stagione stava avendo un rendimento simile grazie a una difesa d’acciaio. Peraltro, hanno aggiunto alla loro rosa il giovane e talentuoso centro Ante Zizic, reduce da alcuni anni in NBA passati con la casacca dei Cleveland Cavaliers.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo