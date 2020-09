Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia comincia il cammino verso le Top 16, primo avversario l’Unics Kazan

Domani sera, alle ore 20.45, l’Umana Reyer Venezia comincerà la propria avventura nell’EuroCup 2020-2021. Lo farà tra le mura amiche, al Palasport “Giuseppe Taliercio”, contro l’Unics Kazan, in un match valevole per la prima giornata del gruppo A: gli orogranata vogliono partire con il piede giusto, considerando che il girone, composto anche da Partizan Belgrado, Joventut Badalona, Bourg-en-Bresse e Bahçeşehir Koleji, non è certamente dei più facili.

Il team allenato da Walter De Raffaele ha cominciato la stagione in maniera positiva: in Supercoppa Italiana ha ottenuto il primo posto nel proprio raggruppamento e si è qualificata per la Final Four, dove poi si è dovuta inchinare all’Olimpia Milano vincitrice del trofeo; in campionato, invece, è arrivato il successo per 75-67 nella gara d’esordio contro Brindisi. La società veneta ha scelto la via della continuità, confermando in blocco la squadra che ha portato una nuova età dell’oro nella laguna: dopo 75 anni senza titoli, infatti, è arrivato un trofeo in ognuna delle ultime quattro stagioni. Merito di un’ossatura consolidata e dei vari Michael Bramos, Mitchell Watt, Austin Daye e Jeremy Chappell, tutti ancora pronti a combattere per la causa.

Loading...

Loading...

Il match di domani sera sarà un inedito e si preannuncia una sfida di alto livello tra due formazioni che l’anno scorso sono state capaci di qualificarsi per le Top 16. A differenza di Venezia, l’Unics Kazan ha rinnovato il roster in modo sostanziale: sono arrivati giocatori importanti come Isaiah Canaan, John Brown, Okaro White e Nate Wolters, che ruoteranno intorno alla stella del sodalizio russo, Jamar Smith. La guardia statunitense è uno dei migliori tiratori della storia dell’EuroCup: gli mancano 18 canestri da tre punti per per raggiungere la vetta di questa speciale classifica. L’Unics Kazan non ha ancora disputato un match ufficiale: un altro vantaggio per Venezia, che ha tutte le carte in regola per cominciare bene l’annata europea.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo