Basket, Eurocup 2020-2021: la Reyer Venezia parte con il piede giusto battendo l’Unics Kazan

La Reyer Venezia inizia alla grandissima l’Eurocup 2019-2020. Il sodalizio campione in carica della Coppa Italia, infatti, nel suo esordio stagionale nella seconda coppa continentale, ha firmato una prestazione decisamente convincente contro un team di ottimo livello quale l’Unics Kazan. I lagunari hanno vinto con il risultato di 85-78, un parziale che non rende del tutto giustizia al netto dominio che i padroni di casa hanno espresso durante alcuni frangenti dell’incontro.

I russi sono partiti meglio e nel primo quarto avevano toccato anche il +6, sul 13-19, prima di chiudere la frazione di gioco avanti di appena due punti. Nei periodi centrali, però, Venezia ha totalmente cambiato marcia. Bramos e Watt hanno firmato il primo allungo e una tripla di Stone ha mandato tutti alla pausa coi lagunari avanti 45-39. Alla ripresa Tonut, Chappell e De Nicolao hanno contribuito a portare il vantaggio della Reyer in doppia cifra.

A diciotto secondi dalla fine del terzo quarto, inoltre, Daye con una bomba ha siglato, addirittura, il +17 Venezia. Negli ultimi dieci minuti i ragazzi di coach Walter de Raffaele si sono limitati a gestire il vantaggio, trovando qualche difficoltà in più, rispetto a prima, nel fare canestro. Kazan ha così ricucito in parte il gap, ma non ha mai realmente messo in dubbio il successo dei padroni di casa.

IL TABELLINO DI REYER VENEZIA – UNICS KAZAN 85-78 (19-21, 26-28, 27-16, 13-23)

VENEZIA: Casarin 6, Stone 3, Bramos 16, Tonut, Daye 11, De Nicolao 10, Widmar 10, Chappell 4, Mazzola, Cerella, Fotu 4, Watt 14

KAZAN: Brown III 7, Antipov 7, Canaan 16, Zhbanov, Wolters, Sergeev, Uzinskii 9, Smith 25, Razumov, Holland 14, Kolesnikov, Kaimakoglu

Credit: Ciamillo