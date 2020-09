Basket: Alessandro Gentile vicino all’Estudiantes, per lui di nuovo tre mesi a Madrid

Sembra ormai vicinissimo il ritorno di Alessandro Gentile non solo in Spagna, ma anche all’Estudiantes. L’ormai ex giocatore di Trento è stato chiamato dal club madrileno per sostituire l’infortunato Edwin Jackson, e firmerà un contratto della durata di tre mesi.

Gentile, nella sua prima volta in terra iberica, ha messo a segno una media di 15.2 punti e 4.1 rimbalzi in 24 minuti. Ad annunciare il suo ritorno all’Estudiantes la firma del sito specializzato spagnolo Encestando Javier Maestro. Ignacio Ojeda di Onda Madrid ha inoltre confermato quello che, più che un rumour, è qualcosa di più somigliante alla realtà.

Nella scorsa stagione il figlio di Nando ed elemento fisso della Nazionale ha disputato la Serie A e l’EuroCup con Trento, e in campionato ha messo insieme statistiche molto simili a quelle della prima tappa spagnola: 15.1 punti e 4.4 rimbalzi in 26 minuti.

Credit: Ciamillo