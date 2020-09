Anna van der Breggen vince la Freccia Vallone 2020. Dominio sul Muro di Huy. Elisa Longo Borghini quinta

Anna van der Breggen ha vinto la Freccia Vallone 2020. La fresca Campionessa del Mondo (sia a cronometro che nella prova in linea) si è imposta sul Muro di Huy, tradizionale arrivo di questa classica belga, giunta alla sua 23ma edizione nella versione femminile. L’olandese era la grande favorita della vigilia e, dopo il doppio numero confezionato in quel di Imola, si è subito imposta in maglia iridata, ribadendo di essere la più forte ciclista in questo momento. La fuoriclasse orange ha sfruttato al meglio l’eccellente lavoro delle compagne della Boels-Dolmans e poi nell’ultimo chilometro, su pendenze costantemente in doppia cifra, ha fatto un forcing e ha sbriciolato le avversarie dirette.

Soltanto la coraggiosa danese Cecilie Uttrup Ludwing (FDJ Nouvelle Aquitanie Futuroscope) ha provato a tenere il passo della grande favorita della vigilia, poi capace di accelerare ulteriormente e di tagliare il traguardo con un paio di secondi sulla stessa Ludowing e 6” sulla connazionale Demi Vollering. Buon quinto posto per la nostra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), reduce dal bronzo iridato conquistato sabato pomeriggio e oggi brava a chiudere a 11” di ritardo, appena alle spalle della compagna di squadra Elizabeth Deignan. Da segnalare il nono posto dell’altra olandese Marianne Vos (CCC-Liv) a 22”, 17ma la nostra Marta Cavalli (Valcar – Travel & Service) a 1’01”.

Foto: Lapresse