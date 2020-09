24 Ore Le Mans 2020: Toyota conferma il pronostico. Che spettacolo nelle altre categorie!

Lo svizzero Sébastien Buemi, il giapponese Kazuki Nakajima ed il neozelandese Brandon Hartley vincono l’88ma edizione della 24 Ore Le Mans 2020. Per la terza volta consecutiva il marchio giapponese e la vettura #8 primeggiano nella leggendaria maratona francese che non ha mancato di regalarci infinite emozioni. La corsa si è confermata, come da pronostico, molto lineare per quanto riguarda la classe regina.

Le due Toyota TS050 HY non hanno mai offerto alle due Rebellion Racing l’occasione di sperare nel successo. La vettura #7 di Lopez/Kobayashi/Conway ha letteralmente dominato la prima parte dell’evento ed obiettivamente meritava il successo, fondamentale anche nella corsa al campionato. Un serio danno ha costretto l’equipaggio #7 a fermarsi ai box intorno alle tre di questa mattina perdendo 20 minuti sugli avversari. Da quel momento in poi la TS050 #8 non ha più ceduto la leadership in una 24h che era iniziata male per Nakajima/Hartley/Buemi. Ricordiamo infatti che un problema ai freni ha rischiato di compromettere, dopo una sola ora, l’intero evento.

Rebellion si accontenta del secondo posto. Nato/Senna/Menezes #1 si classificano alle spalle della Toyota #8 con cinque giri di ritardo. Lopez/Kobayashi/Conway firmano il terzo posto a causa di un problema nel finale con la Rebellion #3. Un vero peccato non vedere una lotta ad armi pari tra i due protagonisti della LMP1. Purtroppo l’EoT (il sistema che dovrebbe compensare le prestazioni tra i due modelli iscritti) non ha funzionato a dovere, una problematica che ad ogni corsa si ripropone.

In LMP2, ‘tappa e maglia’ per United Autosport e per la coppia Hanson/Albuquerque. Il britannico ed il portoghese, in coppia con lo scozzese Paul Di Resta in occasione della corsa francese, sono i nuovi campioni del mondo per la classe LMP2 e sopratutto si laureano per la prima volta vincitori della maratona transalpina. United Autosport, squadra che non perde una corsa dalla 4h di Portimao (ELMS) dello scorso novembre, strappa per la prima volta nella propria storia il primo posto a Le Mans, dominando la scena.

La già citata Oreca #22 e la gemella #32 di Owen/Brundle/van Uitert hanno dettato il proprio passo in una 24h che ha visto moltissimi protagonisti diversi alternarsi al comando. I colpi di scena non sono mancati nella serie minore riservata ai prototipi, imprevedibile dal primo all’ultimo giro. Dopo le difficoltà, nelle prime fasi, dell’Alpine #36 di Negrao/Ragues/Laurent e dell’Oreca #29 di van der Garde/van Eerd/De Vries (Team Nederlands), tutto si è deciso nel corso della notte con l’uscita di scena per problemi della vettura #26 di Jensen/Vergne/Rusinov (G-Drive) e della #37 di Tung/Aubry/Stevens (DC Racing). G-Drive ed Alpine hanno mostrato un passo impressionate ed insieme alle auto di United ed al prototipo #38 di Jota Sport affidata a Gonzalez/Davidson/Da Costa.

Con l’arrivo del nuovo giorno la #32 di United Autosport si è trovata in difficoltà ed ha permesso alla #22 di allungare decisamente sulla concorrenza. Un rifornimento nel finale ha costretto Hanson/Albuquerque/Di Resta a doversi fermare a due passaggi dalla conclusione, una scelta effettuata anche da Jota Sport, seconda sul traguardo. Le defezioni di G-Drive, capace di recuperare due giri e risalire al terzo posto prima di un cedimento a 15 minuti dal termine ed il ritardo accusato ad inizio prova da Alpine, ha permesso al Panis Competiton #31 di Vaxiviere/Jamin/Canal di cogliere l’ultimo gradino del podio. LMP2 si conferma una classe molto equilibrata, dove tutto può accadere. I favoriti della vigilia si sono confermati in una realtà in cui, avere un equipaggio bilanciato vale moltissimo.

In GTE PRO, la serie GT riservata ai professionisti, ha premiato l’Aston Martin #97 dei britannici Alex Lynn. Richard Westbrook e del belga Maxime Martin. A tre anni dall’ultima affermazione nella classe PRO a Le Mans, il marchio britannico sigla la prima vittoria sul Circuit de la Sarthe con la nuova Vantage AMR. I vincitori della corsa e la Ferrari #51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Daniel Serra, secondi sotto la bandiera a scacchi, si sono sfidati per gran parte dell’evento. La situazione è cambiata in mattinata, quando la Vantage #97 ha approfittato di un mediocre stint da parte della 488 GTE #51 per allungare in classifica. Il gap ha permesso al marchio inglese di fermarsi a pochi minuti dall’ingresso della Safety Car finale, una situazione che ha determinato la fine della corsa. Podio per l’Aston #95 di Sorensen/Thiim/Westbrook, mai in grado di mantenere il passo con i due equipaggi citati.

Il BoP (Balance of Performance) ha lavorato al meglio ed ha permesso ai due costruttori di lottare ad armi pari per oltre 20h di gara. Il sistema che dovrebbe garantire una corsa ad armi pari tra i protagonisti, non ha però funzionato per le Porsche che, nella classe PRO, non sono mai state in grado di attaccare i diretti avversari. Un vero peccato perché obiettivamente la mancanza della casa di Weissach si è fatta sentire

La compagine di Stoccarda si è rifatta in GTE Am, la realtà in cui militano anche i non professionisti. A differenza della classe PRO, dove Aston e Ferrari erano quasi alla pari, nella categoria Am la situazione è stata ben diversa. Il turco Salih Yoluc, l’irlandese Charles Eastwood e lo scozzese Jonny Adam, iscritti con l’Aston Martin privata di TF Sport, hanno vinto la 24 Ore di Le Mans dopo aver sfidato per oltre metà prova la Vantage AMR #98 di Farfus/Dalla Lana/Gunn, rallentati da alcuni problemi durante la mattinata. La Safety Car finale ha ricompattato il gruppo e ci ha regalato un’emozionante lotta negli ultimi giri per il secondo posto. La Porsche #77 di Pera/Ried/Campbell (Dempsey) si piazza davanti alla Ferrari #83 di Nielsen/Perrodo/Collard (AF Corse).

Due Aston hanno dunque messo ordine in una classe composta da 12 Ferrari e 8 Porsche. Una situazione che senza dubbio deve far riflettere. I due equipaggi di Aston erano senza dubbio molto competitivi, sebbene scrutando l’entry list vi erano anche altre formazioni che potevano dire la loro, ma non hanno avuto voce in capitolo. In ogni caso il FIA World Endurance Championship non si ferma e continuerà con la 8h del Bahrain, manifestazione finale del campionato. Le Mans non si smentisce mai, che sia a settembre o che sia all’inizio dell’estate. Appuntamento al prossimo 13 giugno per un nuovo appuntamento con la storia del motorsport.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA 24 ORE DI LE MANS

1 8 Toyota Gazoo Racing S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY Toyota TS050 – Hybrid LMP1 H M 387 24:01:45.305 36 3 3:19.762 245.6

2 1 Rebellion Racing B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES Rebellion R13 – Gibson LMP1 M 382 24:03:05.492 5 Laps 5 Laps 36 4 3:19.264 246.2

3 7 Toyota Gazoo Racing M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ Toyota TS050 – Hybrid LMP1 H M 381 24:03:18.565 6 Laps 1 Lap 35 4 3:19.357 246.1

4 3 Rebellion Racing R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ Rebellion R13 – Gibson LMP1 M 381 24:03:57.973 6 Laps 39.408 35 318 3:21.854 243.0

Retired

6:49:35.608 4 3:27.680 236.2 ENSO CLM P1/01 – Gibson 4 Bykolles Racing Team T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB LMP1 M 97 10

LMP2 Fastest Lap by VAN UITERT Job: 3:27.508 (Lap 248, 236.4 Kph)

1 22 United Autosports Oreca 07 – Gibson LMP2 M 370 24:02:33.577 38 3 3:29.709 233.9 P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA

2 38 JOTA Oreca 07 – Gibson LMP2 G 370 24:03:06.408 32.831 32.831 40 251 3:30.452 233.1 A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ

3 31 Panis Racing N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE Oreca 07 – Gibson LMP2 G 368 24:01:57.436 2 Laps 2 Laps 38 298 3:29.689 233.9

4 36 Signatech Alpine ELF A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT Alpine A470 – Gibson LMP2 M 367 24:03:13.572 3 Laps 1 Lap 38 333 3:29.750 233.9

5 26 G-Drive Racing R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN Aurus 01 – Gibson LMP2 M 367 24:04:11.150 3 Laps 57.578 39 314 3:28.821 234.9

6 28 IDEC Sport P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY Oreca 07 – Gibson LMP2 M 366 24:02:57.605 4 Laps 1 Lap 39 277 3:29.599 234.0

7 42 Cool Racing N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY Oreca 07 – Gibson LMP2 M 365 24:03:41.605 5 Laps 1 Lap 39 339 3:29.424 234.2

8 25 Algarve Pro Racing J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY Oreca 07 – Gibson LMP2 G 365 24:05:13.245 5 Laps1:31.640 39 3 3:31.567 231.9

9 50 Richard Mille Racing Team T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER Oreca 07 – Gibson LMP2 M 364 24:02:34.603 6 Laps 1 Lap 38 267 3:32.231 231.1

10 47 Cetilar Racing Dallara P217 – Gibson LMP2 M 363 24:03:34.377 7 Laps 1 Lap 37 297 3:32.261 231.1 R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO

11 17 IDEC Sport P. PILET / K. TILLEY / J. KENNARD Oreca 07 – Gibson LMP2 M 363 24:04:26.139 7 Laps 51.762 39 193 3:29.609 234.0

12 27 DragonSpeed USA Oreca 07 – Gibson LMP2 M 361 24:03:47.200 9 Laps 2 Laps 39 330 3:29.500 234.1 H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE

13 32 United Autosports W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT Oreca 07 – Gibson LMP2 M 359 24:02:34.108 11 Laps 2 Laps 37 248 3:27.508 236.4

14 35 Eurasia Motorsport N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI Ligier JSP217 – Gibson LMP2 M 351 24:01:57.100 19 Laps 8 Laps 38 320 3:32.415 230.9

15 29 Racing Team Nederland Oreca 07 – Gibson LMP2 M 349 24:02:13.424 21 Laps 2 Laps 41 142 3:28.983 234.7 F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES

16 24 Nielsen Racing G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS Oreca 07 – Gibson LMP2 M 338 24:01:53.228 32 Laps 11 Laps 37 284 3:30.858 232.6

17 34 Inter Europol Competition Ligier JSP217 – Gibson LMP2 M 325 24:03:01.784 45 Laps 13 Laps 36 71 3:34.600 228.6 J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN

Not classified

39 SO24-Has by Graff J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI Oreca 07 – Gibson LMP2 M 357 23:15:48.615 36 3 3:30.423 233.1

Retired

21 DragonSpeed USA J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS Oreca 07 – Gibson LMP2 M 192 12:57:52.187 21 173 3:31.584 231.8

16 G-Drive Racing by Algarve R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY Aurus 01 – Gibson LMP2 G 105 7:44:11.624 16 45 3:30.570 233.0

30 Duqueine Team Oreca 07 – Gibson LMP2 M 100 6:30:06.632 10 46 3:31.429 232.0 J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY

33 High Class Racing Oreca 07 – Gibson LMP2 M 88 11:33:21.552 17 3 3:31.018 232.5 K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH

11 Eurointernational Ligier JSP217 – Gibson LMP2 M 26 1:40:32.248 2 5 3:35.008 228.1 A. TAMBAY / E. MARIS / C. D’ANSEMBOURG

Disqualified

37 Jackie Chan DC Racing H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS Oreca 07 – Gibson LMP2 G 141 10:51:53.595 16 122 3:30.490 233.0

LMGTE Pro Fastest Lap by LYNN Alexander: 3:50.321 (Lap 182, 213.0 Kph)

24:03:11.428 182 3:50.321 213.0 Aston Martin Vantage AMR 1 97 Aston Martin Racing M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL LMGTE Pro M 346 24

2 51 AF Corse A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro M 346 24:04:44.5921:33.1641:33.164 24 114 3:51.002 212.4

24:03:11.461 223 3:51.277 212.1 Aston Martin Vantage AMR 3 95 Aston Martin Racing LMGTE Pro M 343 3 Laps 3 Laps 25 N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK

4 82 Risi Competizione O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro M 339 24:02:47.574 7 Laps 4 Laps 25 280 3:51.408 212.0

5 91 Porsche GT Team G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Pro M 335 24:02:32.655 11 Laps 4 Laps 25 224 3:52.695 210.8

6 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Pro M 331 24:02:11.979 15 Laps 4 Laps 26 101 3:52.136 211.3 M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR

Not classified

71 AF Corse D. RIGON / M. MOLINA / S. BIRD Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro M 340 23:58:50.020 24 219 3:52.059 211.4

Retired

63 WeatherTech Racing C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro M 185 13:41:12.528 14 3 3:52.056 211.4

LMGTE Am Fastest Lap by GUNN Ross: 3:52.449 (Lap 2, 211.0 Kph)

24:04:20.981 164 3:53.055 210.5 Aston Martin Vantage AMR 1 90 TF Sport S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM LMGTE Am M 339 24

2 77 Dempsey – Proton Racing C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL Porsche 911 RSR LMGTE Am M 339 24:05:10.733 49.752 49.752 25 168 3:53.747 209.9

3 83 AF Corse F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 339 24:05:13.780 52.799 3.047 25 39 3:54.303 209.4

4 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR LMGTE Am M 339 24:05:22.1001:01.119 8.320 27 2 3:53.434 210.1 E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI

5 86 Gulf Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am M 337 24:05:18.281 2 Laps 2 Laps 26 3 3:53.928 209.7 M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON

6 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 335 24:02:26.468 4 Laps 2 Laps 23 279 3:55.302 208.5 R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN

7 61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 335 24:05:16.339 4 Laps2:49.871 24 170 3:53.847 209.8 F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR / C. LEDOGAR

24:04:11.477 2 3:52.449 211.0 Aston Martin Vantage AMR 8 98 Aston Martin Racing P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS LMGTE Am M 333 6 Laps 2 Laps 25

9 85 Iron Lynx M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 332 24:02:08.755 7 Laps 1 Lap 26 211 3:55.910 207.9

10 99 Dempsey – Proton Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am M 331 24:03:35.684 8 Laps 1 Lap 23 164 3:54.210 209.4 V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER

11 60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 331 24:05:10.804 8 Laps1:35.120 28 128 3:55.180 208.6 C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI

12 78 Proton Competition Porsche 911 RSR LMGTE Am M 330 24:02:09.310 9 Laps 1 Lap 26 165 3:56.086 207.8 H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN

13 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 330 24:03:20.670 9 Laps1:11.360 26 226 3:54.199 209.5 T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA

14 57 Team Project 1 Porsche 911 RSR LMGTE Am M 326 24:04:13.737 13 Laps 4 Laps 25 147 3:54.315 209.3 B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN

15 62 Red River Sport B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 325 24:03:26.422 14 Laps 1 Lap 25 65 3:57.558 206.5

16 89 Team Project 1 Porsche 911 RSR LMGTE Am M 313 24:02:46.180 26 Laps 12 Laps 24 288 3:56.621 207.3 S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS

Not classified

72 Hub Auto Racing M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 273 20:06:06.609 21 271 3:53.878 209.7

88 Dempsey – Proton Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am M 238 24:06:00.292 24 4 3:55.339 208.4 T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER

75 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am M 211 15:42:35.591 17 193 3:54.734 209.0

Foto: LaPresse