24 Ore Le Mans 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming

Con circa tre mesi di ritardo rispetto al programma originale, tutto è pronto per l’88^ edizione della 24 Ore Le Mans. Le emozioni sono assicurate in quella che sarà la settima tappa del FIA World Endurance Championship, il penultimo round stagionale prima del championship decider in Bahrain.

Sono 59 le vetture che si sfideranno all’interno dei 13 chilometri e 625 metri del Circuit de la Sarthe. Come sempre sono quattro le classi che troveremo in pista: LMP1, LMP2, GTE PRO e GTE-Am.

I giapponesi della Toyota cercano il terzo acut o consecutivo nella maratona francese dopo il dominio imposto nelle ultime due edizioni con la vettura #8.

Loading...

Loading...

Eurosport ed Eurosport Player proporranno la diretta televisiva dell’intera corsa che in alternativa può essere vista sul sito ufficiale del FIA WEC dopo la sottoscrizione di un abbonamento per la singola manifestazione. OA Sport vi aggiornerà con la Diretta Live dell’intera gara che partirà alle 14.30.

PROGRAMMA 24 ORE LE MANS 2020

Sabato 19 settembre

Ore 10.30 – 10.45 warm up

Ore 14.30 gara

DOVE SEGUIRE LA 24 ORE LE MANS 2020

Diretta TV su Eurosport (DAZN)

Diretta streaming su Eurosport Player e sul sito web del FIA WEC

Diretta Live su OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUI MOTORI

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com