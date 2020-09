Superbike oggi, GP Catalogna 2020: orari superpole e gara-1, tv, streaming, programma

Va in scena il fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2020 del Mondiale Superbike. Il campionato dedicato alle moto derivate di serie propone il proprio sesto appuntamento, con un programma molto ricco di impegni. Quest’oggi andranno in scena, infatti, la superpole a partire dalle ore 11.00, mentre gara-1 è prevista alle ore 14.00. Sarà interessante capire che cosa accadrà, con l’alfiere della Kawasaki Jonathan Rea osservato speciale e le Ducati che cercheranno di rendergli la vita difficile.

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà la differita IN CHIARO di gara-1, di gara-2 e della Superpole race su TV8. Non saranno trasmessi i turni di libere e la superpole dall’emittente. In streaming si potrà seguire su SkyGo, Now Tv e su tv8.it, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione. Di seguito la programmazione odierna:

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DEL GP DELLA CATALOGNA SUPERBIKE 2020 (19 SETTEMBRE)

Sabato 19 settembre

ore 9.00-9.20, Superbike, Prove libere 3

ore 9.30-9.50, Supersport, Prove libere 3

ore 10.00-10.15, Supersport 300, Prove libere 3A

ore 10.25-10.40, Supersport 300, Prove libere 3B

ore 11.00-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 11.40-12.05, Supersport, Superpole, diretta

ore 12.20-12.40, Supersport 300, Superpole, diretta

ore 13.00, Supersport 300, Last Chance Race

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

ore 16.30, Supersport 300, Gara 1, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 19 settembre

ore 16.05, Superbike, Gara 1, differita

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo