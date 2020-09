LIVE 24 Ore Le Mans 2020 in DIRETTA: Toyota mantiene la leadership su Rebellion.Aston Martin guida in GTE

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.50 Aston Martin guida la classifica in entrambe le classi GTE.

14.48 LOTTA IN GTE PRO! Aston Martin prende il comando della gara con un bellissimo sorpasso alla staccata di Mulsanne. La Ferrari #51 scende al secondo posto.

14.46 Ross Gunn, giovane pilota ufficiale Aston Martin, prende la leadership in GTE Am. Cairoli è secondo al momento.

14.43 United Autosport passa al secondo posto di classe con la vettura #32 di Owen/Brundle/van Uitert.

14.41 Il nostro Matteo Cairoli svetta in GTE Am. Il nostro connazionale guida con la sua Porsche #56 la categoria davanti all’Aston Martin del britannico Ross Gunn.

14.40 Battaglia in LMP2 per il secondo posto tra Team Nederland #29 ed United Autosport che con l’Oreca #32 insegue il secondo posto alle spalle della gemella.

14.38 Pessimo start per Gimmi Bruni. La Porsche #91 subisce il sorpasso anche dalle due Aston e scivola al 4° posto in GTE PRO.

14.36 Primo colpo di scena di giornata. L’Alpine #36 di Negrao/Ragues/Laurent, a segno lo scorso anno in LMP2, si ferma ai box con problemi. Inizio prova da dimenticare per una delle vetture favorite in P2. Il portoghese Filipe Albuquerque è il leader della categoria con l’Oreca #22 dell’United Autosport.

14.33 Si conclude il primo passaggio con la Toyota al comando. L’inglese Mike Conway detta il passo con la #7 davanti alla Rebellion #1 del brasiliano Bruno Senna. In GTE la Ferrari guida il gruppo con il britannico James Calado che ha infilato al primo giro la Porsche #91 di Gimmi Bruni.

14.31 Mike Conway mantiene la pole-position all’ingresso dell’Hunaudières! Rebellion è al momento al secondo posto davanti alla Toyota #7 ed alla #1. Ferrari strappa la leadership alla Porsche in GTE con un bellissimo attacco sul dritto. La Rossa #51 sale al comando davanti alla Porsche #91.

14.30 INIZIA L’EDIZIONE 2020 DELLA 24 ORE DI LE MANS!!

14.28 Il cielo è coperto, ma non dovrebbe piovere per le prossime ore.

14.24 I piloti affrontano il lunghissimo rettilineo Hunaudières. La retta è aperta al pubblico ed è lunga 6 chilometri. Dal 1990 il rettifilo è intervallato da due chiane per ragioni di sicurezza.

14.21 Toyota #7 guida il gruppo davanti alla Rebellion #1. Seconda fila per la Toyota #8 e per la Rebellion #3. In terza fila spicca l’Oreca #22 di United Autosport, la vettura di testa per la LMP2. In GT la Porsche #91 guida lo schieramento, mentre nella GTE Am, la realtà dei piloti non professionisti, è la Rossa #61 del Luzich Racing a gestire la partenza.

14.19 La pista di Le Mans ha una metratura di 13 chilometri e 626 metri. Sono 38 le curve che compongono una pista che si sviluppa per gran parte sulla strada pubblica. Siamo pronti al via del formation lap.

14.17 I piloti si preparano per iniziare il giro di formazione.

14.12 Mancano pochi minuti all’accensione dei motori. La Toyota cerca il terzo acuto consecutivo nella leggendaria maratona francese. Gli svizzeri di Rebellion Racing inseguono e scatteranno accanto alla casa giapponese in prima fila.

14.07 Il Mondiale Endurance si appresta a vivere il suo evento più importante, la corsa che tutti desiderano vincere. 59 protagonisti, suddivisi in quattro classi, si sfidano nelle 24 Ore previste. Lo spettacolo è assicurato in una manifestazione che per la seconda volta nella storia si tiene nel mese di settembre.

14.02 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’88° edizione della 24 Ore Le Mans. 59 auto si sfidano per il successo!

Presentazione 24 Ore 2020 – I favoriti nelle quattro classi – Le qualifiche – La Ferrari spera in GTE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’88^ edizione della 24 Ore Le Mans. Dal Circuit de la Sarthe tutto è pronto per vivere una delle corse più storiche ed importanti al mondo, una manifestazione valida come il settimo atto del FIA World Endurance Championship 2019/2020.

Saranno 59 i protagonisti che si sfideranno all’interno dei 13 chilometri e 625 metri in cui si articola il tracciato di Le Mans, una pista che viene appositamente costruita per questo evento. Ricordiamo infatti la lunghissima sezione non permanente che ha scritto pagine del motorsport.

Toyota insegue il terzo successo consecutivo nella leggendaria maratona francese e si presenta al via con due TS050. Buemi/Nakajima/Hartley #8 e Lopez/Conway/Kobayashi #7 sfidano gli svizzeri di Rebellion Racing e gli austriaci di Bykolles Racing. La vettura #7 scatterà al comando dopo aver siglato, nella mattinata di ieri, il record del tracciato.

In LMP2 la prima casella dello schieramento è stata conquistata dall’Oreca #22 dell’United Autosport. L’equipaggio composto da Di Resta/Hanson/Albuquerque precederà sulla griglia di partenza di domani l’Oreca #26 del G-Drive Racing di Vergne/Rusinov/Jensen e l’Oreca #29 del Team Nederland affidata a van der Garde/van Eerd/De Vries.

Per quanto riguarda le GT, c’è grande equilibrio tra i tre costruttori coinvolti. Porsche, Ferrari ed Aston Martin si contendono il successo. La 911 RSR-19 #91 di Bruni/Mako/Lietz partirà dalla prima piazza dopo aver registrato il miglio crono in 3.50.874. Seconda piazza per la Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Serra davanti alle due Aston Martin ufficiali.

Lotta serrata anche in GTE-Am. Sarà la Rossa #61 del Luzich Racing di Piovanetti/Negri/Ledogar ha controllare il gruppo alla partenza. Porsche insegue con la #77 del Dempsey Proton Competition e la #56 di Project 1, rispettivamente in seconda ed in terza pizza.

Appuntamento alle 14.30 per la partenza della 24 Ore Le Mans 2020. Buon divertimento!

