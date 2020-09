Giro dell’Appennino 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming

Dopo le emozioni vissute in settimana con Coppa Sabatini e Giro di Toscana, quest’oggi il ciclismo internazionale torna nuovamente protagonista sulle strade del Bel Paese con l’81esima edizione del Giro dell’Appennino, che prenderà il via da Pasturana, per giungere in Via XX Settembre a Genova. L’appuntamento odierno sarà una degli ultimi banchi di prova in vista degli imminenti Mondiali di Imola 2020.

La corsa, che in realtà scatterà da Novi Ligure, toccherà i comuni di Serravalle, Villavernia, Pozzoòo e Pasturana. L’unica altura degna di nota inserita nel tracciato sarà il Passo della Bocchetta, simbolo dell’Appenino regionale. L’arrivo, posto in leggera salita, dovrebbe favorire gli sprinter più esplosivi del gruppo, con l’arrivo in volata che non è assolutamente da escludere.

Il Giro dell’Appennino prenderà il via alle ore 10.00 e dovrebbe terminare verso le 15.30. Non sarà disponibile alcuna copertura tv in diretta, bensì una differita su Rai Sport dalle ore 23.00, che potrete seguire anche in streaming su Rai.tv. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 10.00 circa, per non perdervi neanche un giro di pedale di questa interessante corsa ligure!

GIRO DELL’APPENNINO 2020: ORARI, TV, STREAMING

Partenza: ore 10

ore 10 Arrivo: ore 15.30 circa

ore 15.30 circa Differita tv: Rai Sport ore 23.00

Rai Sport ore 23.00 Differita streaming: Rai.tv

Rai.tv Diretta testuale: OA Sport ore 10.00 circa

