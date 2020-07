Ultimate Tennis Showdown 2020: Matteo Berrettini, è già semifinale con chiara buona condizione. Ora per lui anche il Thiem’s 7

Comunque vada a finire, lo Ultimate Tennis Showdown di Matteo Berrettini terminerà domenica 12 luglio: il romano, infatti, ha rispettato il proprio status di secondo (o terzo, a seconda della variabile presenza dell’austriaco Dominic Thiem, infine defilatosi) miglior giocatore dell’esibizione e, con i risultati di ieri, ha conquistato l’accesso almeno alla semifinale.

Il romano di partite ne ha perse solo tre, e nessuna di esse senza lottare: contro lo spagnolo Feliciano Lopez, personaggio difficile da affrontare per tanti tanto per esperienza quanto per stile di gioco, contro il succitato Thiem, ma andando vicinissimo a portarlo alla sudden death, e infine contro il greco Stefanos Tsitsipas, contro il quale è stato però avanti di due quarti. Nei fatti, soltanto una gran prova del greco si è rivelata capace di aprirsi dei varchi nel tennis del numero 8 del mondo. Al di là del format dell’UTS, che può essere ampiamente discusso, quel che conta è che la forma del numero 1 d’Italia c’è e si vede. Un buon segnale per il prosieguo.

Loading...

Loading...

Berrettini arriva in semifinale assieme a Tsitsipas, al belga David Goffin e al francese Richard Gasquet: in pratica, ci vanno i tre migliori al mondo e un giocatore che, in passato, è stato semifinalista Slam e top ten. Il suo calo nella classifica ATP certo non rispecchia ciò che ha dato al tennis, e che dimostra ancora di poter dare, se è vero che questa lunga pausa lo ha rimesso sullo stesso piano dei migliori di oggi, dai quali era lontano da un po’ di tempo.

Per il romano, ora, ci sarà anche un’altra breve avventura: quella del Thiem’s 7, il torneo ideato dal giocatore austriaco a Kitzbuhel, che però ha già perso alcuni partecipanti a causa di positività varie al Covid-19. Inserito nel girone con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dennis Novak, eviterà inizialmente il numero 3 del mondo (che è accoppiato al russo Andrey Rublev, al tedesco Jan-Lennard Struff e al norvegese Casper Ruud). Saranno peraltro le sue prime partite di tennis vero, quello che si gioca con il format normale: un test dunque ancora più interessante per capire dove stia andando.

