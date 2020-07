Thiem’s 7 oggi: programma, orari, tv, streaming 7 luglio

Scatterà oggi, martedì 7 luglio, il torneo esibizione di tennis di Kitzbühel, denominato Thiem’s 7,che vedrà protagonisti otto atleti. Ci saranno l’azzurro Matteo Berrettini, il tedesco Jan-Lennard Struff, gli austriaci Dominic Thiem e Dennis Novak, i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nel Gruppo Soccer-Coin, che comprende anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed il russo Karen Khachanov, Matteo Berrettini affronterà oggi l’austriaco Dennis Novak nel terzo match dalle ore 11.00. Eurosport trasmetterà oggi, martedì 7 luglio, il Thiem’s 7 in diretta dalle ore 13.00 e poi dalle ore 20.15 su Eurosport 1. I quattro match match saranno visibili in streaming anche su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA 7 LUGLIO THIEM’S 7

Martedì 7 luglio 2020

Sessione diurna ore 11.00

ERLER VS RODIONOV (Esibizione)

RUBLEV VS STRUFF

THIEM VS RUUD

BERRETTINI VS NOVAK

Sessione notturna ore 18.30

OFNER VS MIEDLER (Esibizione)

KHACHANOV VS BAUTISTA AGUT

Diretta tv su Eurosport 1 dei quattro match del torneo

Diretta streaming su Eurosport Player dei quattro match del torneo

Diretta live testuale di Berettini-Novak su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse