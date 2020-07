LIVE Berrettini-Novak, Thiem’s 7 in DIRETTA: l’azzurro debutta contro l’austriaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Dennis Novak, incontro valevole per la prima giornata del Thiem’s 7. Comincia oggi il torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem: si gioca sulla terra rossa di Kitzbühel (Austria) con un format che prevede fase a gironi, semifinali e finale da qui a sabato 11 luglio.

Matteo Berrettini sta partecipando con profitto all’Ultimate Tennis Showdown, la rivoluzionaria manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou: il ventiquattrenne romano, con la vittoria di domenica contro Alexei Popyrin, ha ufficialmente strappato il pass per le semifinali. In attesa di concludere l’esperienza all’UTS nel prossimo fine settimana, adesso il numero 1 d’Italia è pronto ad immergersi nel torneo di Kitzbühel, dove potrà tornare a giocare secondo le regole normali del tennis. Berrettini è stato inserito nel girone denominato Soccer-Coin in compagnia di Roberto Bautista Agut, Karen Khachanov e Dennis Novak. Sarà proprio l’austriaco, numero 85 del ranking ATP, il primo avversario dell’allievo di Vincenzo Santopadre: tra i due non risultano precedenti ufficiali.

Il match sarà il secondo della giornata ed è programmato per le ore 14.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

