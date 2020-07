Tennis: WTA Palermo 2020, pronto un campo partecipanti con 5 top-20!

Ieri l’organizzazione del torneo WTA di Palermo, denominato ufficialmente Palermo Ladies Open, ha affermato che, per dare modo di iscriversi a più giocatrici, l’entry list verrà pubblicata la prossima settimana, ma nel frattempo Ubitennis ha potuto toccare con mano la realtà del campo partecipanti all’evento siciliano, il primo del circuito femminile dopo la sosta per pandemia.

Ad aver confermato la presenza sono ben cinque giocatrici classificate tra le prime venti: la bielorussa Aryna Sabalenka, la croata Petra Martic, la kazaka Elena Rybakina, la ceca Marketa Vondrousova e la greca Maria Sakkari. A loro potrebbe aggiungersi il nome di Simona Halep: la rumena, del resto, non ha fatto mai il minimo mistero di voler giocare nella città siciliana, per un campo partenti che assomiglia ben più a quello di un Premier che a quello di un International. C’è allo studio, ancora, la possibilità di ampliare il tabellone da 32 a 48 giocatrici. Non è escluso che la ceca Kristyna Pliskova si porti dietro la più celebre Karolina, attualmente numero 3 del ranking WTA.

Loading...

Loading...

Certe anche le wild card per Camila Giorgi e Jasmine Paolini, attualmente le migliori due giocatrici del panorama italiano secondo il ranking. In particolare, la toscana era riuscita a giungere fino ai quarti di finale nel 2019, lottando anche contro l’olandese Kiki Bertens.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse