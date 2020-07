Tennis, Bett1Aces 2020: primo torneo sull’erba. Jannik Sinner torna in campo, sfiderà Thiem e Zverev a Berlino

Il Bett1Aces sarà il primo torneo sull’erba in questa tormentata stagione di tennis caratterizzata dalla lunga sosta dovuta alla pandemia. La manifestazione, in programma a Berlino dal 13 al 19 luglio, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player (Eurosport è visibile in diretta streaming su DAZN).

Alla kermesse parteciperanno sei uomini e altrettante donne, per un montepremi di 200mila euro. Il nostro Jannik Sinner farà il suo debutto dopo lo stop forzato, l’altoatesino vorrà sicuramente fare bella figura nel nuovo Center Court della capitale tedesca dove si giocherà sull’erba dal 13 al 15 luglio. Successivamente ci si trasferirà su una superficie veloce di un hangar del Tempelhof Airport, sempre a Berlino, dal 17 al 19 luglio.

Loading...

Loading...

Oltre a Sinner ci saranno due big assoluti come l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev ma vedremo all’opera anche l’estroso australiano Nick Kyrgios, i tedeschi Jan-Lennard Struff e Tommy Haas. Tra le donne spazio a Elina Svitolina, Kiki Bertens, Petra Kvitova, Julia Gorges, Caroline Garcia e Andrea Petkovic.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo